Von der Leyen, Costa ve Rutte, Grönland güvenlik anlaşmasını olumlu karşıladı

Avrupa Birliği (AB) ile NATO, ABD, Danimarka ve Grönland arasında imzalanan güvenlik anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD, Danimarka ve Grönland arasında New York kentinde imzalanan anlaşma hakkında ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesaplarından açıklama yaptı.

Anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirten von der Leyen, "Bu ayın başlarında Grönland'a gerçekleştirdiğim ziyaret, bölgenin stratejik önemini ve karşı karşıya olduğumuz zorlukların boyutunu gözler önüne serdi. Bunlar, hep birlikte göğüsleyeceğimiz zorluklardır." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, Danimarka, Grönland ve uluslararası ortaklarla yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

AB Konseyi Başkanı Costa da anlaşmanın egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkeleriyle Grönland halkının kendi kaderini tayin etme hakkına saygı temelinde şekillendiğini belirterek, transatlantik işbirliği ve Arktik güvenliği adına olumlu bir adım olduğunu ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Rutte ise Arktik ve Kuzey Atlantik bölgelerinde daha fazla güvenlik sağlanmasının Avrupa ve Kuzey Amerika için hayati önem taşıdığına işaret ederek, "Bu anlaşma, NATO'nun bu kritik bölgenin güvenliğinin sağlanmasındaki artan rolüyle birlikte kolektif güvenliğimizi güçlendiriyor ve hepimiz için daha güvenli ve istikrarlı bir geleceği destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu görüşmeleri için New York'ta bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen, ABD'nin Grönland'da güvenlik kontrollerini sağlamasına ilişkin anlaşmaya imza atmıştı.

Danimarka Krallığı'na bağlı yaklaşık 56 bin nüfuslu özerk bölge Grönland, bir süredir Trump'ın, ABD'nin Grönland'da kontrol sağlaması gerektiği yönündeki açıklamaları nedeniyle Washington ile Kopenhag ve Brüksel arasında gerilime konu olmuştu.