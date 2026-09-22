Von der Leyen, Costa ve Rutte, Grönland güvenlik anlaşmasını olumlu karşıladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Von der Leyen, Costa ve Rutte, Grönland güvenlik anlaşmasını olumlu karşıladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Costa ve NATO Genel Sekreteri Rutte, New York'ta imzalanan Grönland güvenlik anlaşmasını memnuniyetle karşıladı. Üç yetkili, anlaşmanın Arktik güvenliği, egemenlik ve transatlantik işbirliği için olumlu olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği (AB) ile NATO, ABD, Danimarka ve Grönland arasında imzalanan güvenlik anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD, Danimarka ve Grönland arasında New York kentinde imzalanan anlaşma hakkında ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesaplarından açıklama yaptı.

Anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirten von der Leyen, "Bu ayın başlarında Grönland'a gerçekleştirdiğim ziyaret, bölgenin stratejik önemini ve karşı karşıya olduğumuz zorlukların boyutunu gözler önüne serdi. Bunlar, hep birlikte göğüsleyeceğimiz zorluklardır." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, Danimarka, Grönland ve uluslararası ortaklarla yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

AB Konseyi Başkanı Costa da anlaşmanın egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkeleriyle Grönland halkının kendi kaderini tayin etme hakkına saygı temelinde şekillendiğini belirterek, transatlantik işbirliği ve Arktik güvenliği adına olumlu bir adım olduğunu ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Rutte ise Arktik ve Kuzey Atlantik bölgelerinde daha fazla güvenlik sağlanmasının Avrupa ve Kuzey Amerika için hayati önem taşıdığına işaret ederek, "Bu anlaşma, NATO'nun bu kritik bölgenin güvenliğinin sağlanmasındaki artan rolüyle birlikte kolektif güvenliğimizi güçlendiriyor ve hepimiz için daha güvenli ve istikrarlı bir geleceği destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu görüşmeleri için New York'ta bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen, ABD'nin Grönland'da güvenlik kontrollerini sağlamasına ilişkin anlaşmaya imza atmıştı.

Danimarka Krallığı'na bağlı yaklaşık 56 bin nüfuslu özerk bölge Grönland, bir süredir Trump'ın, ABD'nin Grönland'da kontrol sağlaması gerektiği yönündeki açıklamaları nedeniyle Washington ile Kopenhag ve Brüksel arasında gerilime konu olmuştu.

Kaynak: AA
GrönlandNew YorkGüvenlikPolitikaGüncelDünyaNatoSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, Suudilerin talebine rağmen Yemen’deki Husilere hava saldırısını bekletti Trump, Suudilerin talebine rağmen Yemen'deki Husilere hava saldırısını bekletti
“Gizli bölme“ daha fazla gizleyemedi 7 aydır aranan kadın yakalandı "Gizli bölme" daha fazla gizleyemedi! 7 aydır aranan kadın yakalandı
8 gündür haber alınamayan adamın cansız bedeni taş ocağında bulundu 8 gündür haber alınamayan adamın cansız bedeni taş ocağında bulundu
Yemen’de pazar yerine balistik füzeli saldırı Yemen’de pazar yerine balistik füzeli saldırı
İzleyenler yapay zeka sandı Şehre inen tilki kapkaç yaptı İzleyenler yapay zeka sandı! Şehre inen tilki kapkaç yaptı
ABD’de da hava ulaşımı durdu: 6 havalimanında binlerce yolcu çıldırma aşamasına geldi ABD'de da hava ulaşımı durdu: 6 havalimanında binlerce yolcu çıldırma aşamasına geldi
22:20
Trump açıkladı New York’ta İran heyetiyle 3 saat görüştüler
Trump açıkladı! New York'ta İran heyetiyle 3 saat görüştüler
22:03
Beşiktaş’ı mağlup eden Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda şampiyon
Beşiktaş'ı mağlup eden Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon
21:38
Türkiye’de son 3 günde üçüncü teknik adam ayrılığı
Türkiye'de son 3 günde üçüncü teknik adam ayrılığı
20:58
Diyarbakır Yenişehir’de 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Diyarbakır Yenişehir'de 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
20:48
Ederson’dan radikal karar: Affını istedi
Ederson'dan radikal karar: Affını istedi
18:54
Hazmedemediler Erdoğan konuşurken, İsrail’in BM temsilcisi salondan ayrıldı
Hazmedemediler! Erdoğan konuşurken, İsrail'in BM temsilcisi salondan ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 22:26:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Von der Leyen, Costa ve Rutte, Grönland güvenlik anlaşmasını olumlu karşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement