Von der Leyen'in adaylara Komisyon'da temsil planını 6 Ekim'de açıklaması bekleniyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun üyelik sürecinin son aşamasındaki aday ülkelerin, Birliğe resmen katılmadan önce Komisyon çalışmalarına daha fazla dahil edilmesini öngören yeni genişleme stratejisi üzerinde çalıştığı bildirildi.

Daha önce Euractiv adıyla yayın yapan Rapporteur'ün taslak belgelere dayandırdığı haberinde, Karadağ ve Arnavutluk gibi aday ülkelerin, AB'ye tam üyelikten önce Brüksel'e bir Komisyon üyesi göndermesinin önünün açılabileceği iddia edildi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Batı Balkanlar turu kapsamında 6 Ekim'de yeni genişleme stratejisini açıklamasının beklendiği belirtildi.

Buna göre, aday ülkelerin katılım anlaşmasını imzalamasının ardından ancak AB'nin 27 üyesinin tamamının anlaşmayı ulusal düzeyde onaylamasından önceki dönemde Birliğin karar alma süreçlerine daha fazla dahil edilmesi öneriliyor.

Ulusal onay sürecinin yıllar sürebileceğine işaret edilirken, aday ülkelerin bu dönemde AB kurumlarında daha fazla rol üstlenmesinin değerlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Bu kapsamda Komisyon, katılım sürecindeki bir ülkenin söz konusu dönemde bir Komisyon üyesi belirleyebilmesi seçeneğini değerlendiriyor.

Söz konusu Komisyon üyesinin Komisyon üyelerinin toplantılarına ilgili konularda katılabileceği ve AB mevzuatının şekillendirilmesine katkıda bulunabileceği belirtiliyor.

Söz konusu Komisyon üyesinin Komisyonun özerkliğini, kolektif çalışma yapısını ve ortak sorumluluğunu koruyacak şekilde ilgili konulardaki çalışmalara katılabileceği kaydediliyor.

Aday ülkelere AB Konseyinde gözlemci statüsü verilmesi de gündemde

Komisyon ayrıca, üyelik müzakerelerinin resmen tamamlanmasının ardından aday ülkelerin AB'nin kurumsal yapılarına daha erken aşamada dahil edilmesini de değerlendiriyor.

Bu aşamada aday ülkelerin AB'nin en üst düzey siyasi karar alma organı olan AB Konseyi toplantılarına gözlemci göndermesine imkan sağlanması planlanıyor.

Komisyonun aday ülkelerin üyelik için gerekli iç reformları hayata geçirmelerine paralel olarak tek pazara aşamalı ve daha kapsamlı entegrasyon sağlanmasını da öngördüğü ortaya çıkmıştı.