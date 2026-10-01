Von der Leyen'in adaylara Komisyon'da temsil planını 6 Ekim'de açıklaması bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Von der Leyen'in adaylara Komisyon'da temsil planını 6 Ekim'de açıklaması bekleniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Komisyonu, adayları tam üyelik öncesi Komisyon çalışmalarına daha fazla dahil edecek strateji üzerinde çalışıyor. Rapporteur'ün iddiasına göre Karadağ ve Arnavutluk gibi adaylar Brüksel'e Komisyon üyesi gönderebilir; von der Leyen'in 6 Ekim'de stratejiyi açıklaması bekleniyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun üyelik sürecinin son aşamasındaki aday ülkelerin, Birliğe resmen katılmadan önce Komisyon çalışmalarına daha fazla dahil edilmesini öngören yeni genişleme stratejisi üzerinde çalıştığı bildirildi.

Daha önce Euractiv adıyla yayın yapan Rapporteur'ün taslak belgelere dayandırdığı haberinde, Karadağ ve Arnavutluk gibi aday ülkelerin, AB'ye tam üyelikten önce Brüksel'e bir Komisyon üyesi göndermesinin önünün açılabileceği iddia edildi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Batı Balkanlar turu kapsamında 6 Ekim'de yeni genişleme stratejisini açıklamasının beklendiği belirtildi.

Buna göre, aday ülkelerin katılım anlaşmasını imzalamasının ardından ancak AB'nin 27 üyesinin tamamının anlaşmayı ulusal düzeyde onaylamasından önceki dönemde Birliğin karar alma süreçlerine daha fazla dahil edilmesi öneriliyor.

Ulusal onay sürecinin yıllar sürebileceğine işaret edilirken, aday ülkelerin bu dönemde AB kurumlarında daha fazla rol üstlenmesinin değerlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Bu kapsamda Komisyon, katılım sürecindeki bir ülkenin söz konusu dönemde bir Komisyon üyesi belirleyebilmesi seçeneğini değerlendiriyor.

Söz konusu Komisyon üyesinin Komisyon üyelerinin toplantılarına ilgili konularda katılabileceği ve AB mevzuatının şekillendirilmesine katkıda bulunabileceği belirtiliyor.

Söz konusu Komisyon üyesinin Komisyonun özerkliğini, kolektif çalışma yapısını ve ortak sorumluluğunu koruyacak şekilde ilgili konulardaki çalışmalara katılabileceği kaydediliyor.

Aday ülkelere AB Konseyinde gözlemci statüsü verilmesi de gündemde

Komisyon ayrıca, üyelik müzakerelerinin resmen tamamlanmasının ardından aday ülkelerin AB'nin kurumsal yapılarına daha erken aşamada dahil edilmesini de değerlendiriyor.

Bu aşamada aday ülkelerin AB'nin en üst düzey siyasi karar alma organı olan AB Konseyi toplantılarına gözlemci göndermesine imkan sağlanması planlanıyor.

Komisyonun aday ülkelerin üyelik için gerekli iç reformları hayata geçirmelerine paralel olarak tek pazara aşamalı ve daha kapsamlı entegrasyon sağlanmasını da öngördüğü ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA
PolitikaBrükselKaradağ6 EkimGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Ronaldo’nun kampı terk ettiği anlar ortaya çıktı Ronaldo'nun kampı terk ettiği anlar ortaya çıktı
TFF açıkladı A Milli Takım’a iki yeni isim TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
Ağıralioğlu’na çok ağır suçlama Partisi sessiz kalmadı Ağıralioğlu'na çok ağır suçlama! Partisi sessiz kalmadı
Baba Vanga’dan altın için dikkat çeken kehanet: Büyük sarsıntı geliyor Baba Vanga'dan altın için dikkat çeken kehanet: Büyük sarsıntı geliyor
15:21
Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü
Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü
15:10
Soma’da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturuldu
Soma'da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturuldu
15:05
Genel Kurul’da dikkat çeken anlar DEM Partili vekiller tokalaşmak için sıraya girdi
Genel Kurul'da dikkat çeken anlar! DEM Partili vekiller tokalaşmak için sıraya girdi
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Meseleyi süratle çözüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Meseleyi süratle çözüyoruz
14:30
TBMM’de yeni yasama yılı oturumu Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti
TBMM'de yeni yasama yılı oturumu! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti
14:21
TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim
TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 15:36:37. #.0.3#
SON DAKİKA: Von der Leyen'in adaylara Komisyon'da temsil planını 6 Ekim'de açıklaması bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei