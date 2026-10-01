Von der Leyen Karadağ'da duyurdu, AB genişleme önerileri gelecek hafta sunulacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birliğin yeni üyeleri karşılamaya hazır olması gerektiğini belirterek, bu doğrultuda gelecek hafta genişleme politikasına ilişkin yeni önerileri sunacaklarını söyledi.

Von der Leyen, Karadağ'da ülkenin Başbakanı Milojko Spajic'la ortak basın toplantısı düzenledi.

Karadağ'ın AB'ye katılım için gerekli reformların yüzde 90'ından fazlasını hayata geçirdiğini ve bölgede bu alanda lider konumda olduğunu belirten von der Leyen, AB'nin Batı Balkanlar için hazırladığı Büyüme Planı kapsamında bu ülkeye 89 milyon avroluk yatırım yapıldığını aktardı.

Von der Leyen, Karadağ'ın Tek Avrupa Ödeme Alanı'na (SEPA) katılmasıyla ülkedeki şirketlerin büyük avantaj elde ettiğini, ülkenin AB genelinde uygulanan ve cep telefonu operatörlerinin başka üye ülkelerin abonelerinden dolaşım ücreti almadığı "roaming bölgesi"ne dahil edileceğini dile getirdi.

Genişlemenin "iki yönlü" bir süreç olduğunu vurgulayan von der Leyen, "Aday ülkeler, Birliğe katılmaya her bakımdan hazır olmalıdır ancak AB tarafında da Birliğe katılacak aday ülkeleri karşılamaya hazır olmalıyız." dedi.

Von der Leyen, AB Komisyonunun bu hazırlık kapsamında gelecek hafta genişleme politikasına ilişkin yeni önerileri içeren bir paket sunacağını kaydetti.

Aralarında Karadağ'ın da bulunduğu, adaylık sürecinde "ileri düzeydeki" ülkeler için "yol haritaları" da açıklayacaklarını belirten von der Leyen, "Bu yol haritaları, üyelik sürecini çok somut adımlara dönüştürecek. Nelerin yapılması gerektiği, kimin neyi ne zamana kadar yapacağı ve sürecin nasıl bir ilerleme kaydetmesi gerektiği bu kapsamda belirlenecek." dedi.

?"Hedefimiz, 2028'e kadar AB'nin 28'inci üyesi olmak"

Spajic de ülkesinin AB'ye katılım sürecinde "son düzlüğe" girdiğini belirterek, hükümetin rehavete kapılmadığını aksine sonuç almaya daha fazla odaklandığını söyledi.

Karadağ'daki teknik ekiplerin yaz boyunca yoğun şekilde çalıştığını ve bu çalışmaların sonuçlarının görünür hale geldiğini ifade eden Spajic, sürecin son aşamalarının oldukça zorlu geçeceğini ancak ülkesinin buna hazır olduğunu dile getirdi.

Spajic, müzakere fasıllarının büyük bölümünün incelenmek üzere Avrupa Komisyonu'na, ardından da AB üyesi ülkelere gönderildiğini aktararak, Karadağ'ın değerlendirmelere ve eleştirilere açık olduğunu kaydetti.

Son birkaç yılda hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü ve insan hakları alanlarında büyük ilerleme sağlandığını savunan Spajic, ekonomik alanda da iyi bir performans sergilendiğini söyledi.

AB'ye katılım süreci kapsamında rekabet ve devlet yardımları başta olmak üzere birçok alanda yapısal reform gerçekleştirdiklerini anlatan Spajic, bu reformların sonuçlarının büyüme planındaki ilerlemeye ilişkin olumlu rapora da yansıdığını ifade etti.

Spajic, AB Komisyonu ile sürece destek veren 27 AB üyesine teşekkür ederek, "2026'nın sonuna kadar tüm fasılların kapatıldığını göreceğimiz konusunda iyimserim. Hedefimiz; 2028'e kadar AB'nin 28'inci üyesi olmak." dedi.