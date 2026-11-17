ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 1977'de uzaya gönderdiği Voyager 1 uzay aracı, yaklaşık 49 yıldır sürdürdüğü yolculuğunda Dünya'dan bir ışık günü uzaklığa ulaşan ilk insan yapımı nesne olmaya hazırlanıyor.

Jüpiter ve Satürn'ün yakınından geçerek bu gezegenlere ilişkin önemli bilimsel veriler ve görüntüler gönderen Voyager 1, uzay araştırmaları tarihinin en uzun soluklu görevlerinden birini sürdürüyor.

Dünya'dan bir ışık günü uzaklığa ulaşması beklenen Voyager 1, 18 Kasım'da uzay tarihinde bir ilke imza atacak.

Voyager 1'in uzay yolculuğu

Güneş Sistemi'nin dış bölgelerini incelemek amacıyla NASA tarafından geliştirilen uzay aracı, 5 Eylül 1977'de Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü'nden fırlatıldı.

Aynı yılın ağustos ayında gönderilen Voyager 2'den yaklaşık 2 hafta sonra uzaya fırlatılan Voyager 1, izlediği daha hızlı güzergah sayesinde ikizi Voyager 2'yi geride bıraktı.

Görevin ilk aşamasında Jüpiter ve Satürn'ü inceleyen Voyager 1, 1979'da Jüpiter'in, 1980'de ise Satürn'ün yakınından geçti. Başlangıçta belirli gezegenleri incelemesi planlanan aracın görevi, elde ettiği önemli bilimsel sonuçların ardından genişletildi.

Voyager 1'in yolculuğundaki en önemli dönüm noktalarından biri, Ağustos 2012'de heliosferin dışına çıkması oldu.

Güneş'in etrafını saran ve Güneş Sistemi'ni yıldızlararası uzayın etkilerinden koruyan heliosferi geçen uzay aracı, yıldız sistemleri arasındaki geniş bölgeyi ifade eden "yıldızlararası uzaya" ulaşarak tarihe geçti.

Uzay aracının yolculuğu sırasında elde ettiği en dikkati çekici görüntülerden biri de 1990'da, 6,06 milyar kilometre uzaktan Dünya'yı görüntülediği "Soluk Mavi Nokta" fotoğrafı oldu. Dünya'yı milyarlarca kilometre uzaktan küçük bir nokta olarak gösteren bu görüntü, insanlığın evrendeki yerine ilişkin en bilinen fotoğraflardan biri olarak öne çıktı.

Voyager 1, 1998'den bu yana "Dünya'dan en uzak mesafeye ulaşan uzay aracı" olmayı sürdürüyor.

Voyager 1, Dünya'dan bir ışık günü uzaklığa ulaşacak

NASA'nın Voyager 1 uzay aracı, 18 Kasım'da Dünya'dan bir ışık günü uzaklığa ulaşarak "bu mesafeye erişen ilk insan yapımı nesne" olmaya hazırlanıyor.

Bir ışık günü mesafesi, ışığın 24 saatte katettiği mesafeyi ifade ediyor ve yaklaşık 25,9 milyar kilometreye karşılık geliyor.

Dünya'dan gönderilen bir radyo sinyalinin Voyager 1'e ulaşması yaklaşık bir gün sürerken, aracın yanıtının Dünya'ya dönmesi de bir gün alacak. Böylece bir komutun gönderilmesinden yanıtının alınmasına kadarki süreç yaklaşık 48 saat olacak.

Voyager 1'in bir ışık günü uzaklığa ulaşmasının uzay aracında veya bulunduğu ortamda herhangi bir fiziksel değişikliğe yol açması beklenmiyor. Ancak söz konusu gelişme, insanlığın uzayda ulaşabildiği mesafeyi göstermesi açısından büyük önem taşıyor.

NASA'nın öngörülerine göre Voyager 1'in Dünya'dan bir ışık yılı uzaklığa ulaşması için yaklaşık 18 bin yıl daha geçmesi gerekiyor.

Uzay aracının enerjisi

Yaklaşık yarım asırdır uzayda bulunan Voyager 1, plütonyum-238'in radyoaktif bozunması sırasında ortaya çıkan ısıyı elektriğe dönüştüren radyoizotop termoelektrik jeneratörleriyle çalışıyor. Ancak jeneratörlerin sağladığı elektrik gücü, her yıl yaklaşık 4 vat azalıyor.

Bu nedenle NASA mühendisleri, aracın bilimsel çalışmalarını mümkün olduğunca uzun süre sürdürebilmek için enerji tasarrufu amacıyla bazı cihazlarını kapatıyor.

Mühendisler, enerji tasarrufu için nisanda uzay aracının düşük enerjili yüklü parçacıkları ölçen bilimsel cihazını kapattı. Eylülde de ısı yönetiminde kullanılan üç cihazı daha az enerji tüketen alternatifleriyle değiştirerek aracın kalan enerji kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağladı.

Voyager 1 ile Dünya arasındaki iletişim, 18 ve 19 Ekim'de gerçekleştirilen iki planlı bağlantı girişiminde kurulamadı. Uzay aracından gelen sinyal 20 Ekim'de yeniden alındı.

NASA, Voyager 1'in ne zaman görevini tamamen sonlandıracağına ilişkin kesin bir tarih vermezken, aracın çalışmaya devam edebilmesinin azalan enerji kaynağının yönetilmesine ve bilimsel cihazların korunmasına bağlı olduğunu belirtiyor.

Voyager 2'nin uzaydaki yolculuğu

Öte yandan, Voyager 2 uzay aracı da yıldızlararası uzayda yolculuğunu sürdürüyor.

Voyager 1'den farklı bir güzergah izleyen Voyager 2'nin Dünya'dan bir ışık günü uzaklığa ulaşmasının Kasım 2035'i bulması bekleniyor.