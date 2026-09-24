VRT'de örgütlü sendikalar İsrail'in katılacağı 2027 Eurovision için grev kararı aldı - Son Dakika
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VRT'de örgütlü sendikalar İsrail'in katılacağı 2027 Eurovision için grev kararı aldı

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VRT'de örgütlü ACV VRT ve ACOD-VRT sendikaları, Flaman kamu yayıncısının İsrail'in katılacağı 2027 Eurovision'a katılma kararının ardından yarışmanın 11, 13 ve 15 Mayıs günleri için grev bildirimi yaptı. Sendikalar, yarışmaya ahlaki itirazı olan çalışanları korumayı amaçlıyor.

Belçika'nın Flaman kamu yayıncısı VRT'de örgütlü sendikalar, kurumun İsrail'in de yer alacağı 2027 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılma kararının ardından yarışma günleri için grev bildirimi yaptı.

Resmi haber ajansı Belga'ya göre, VRT yönetiminin gelecek yıl Bulgaristan'da düzenlenecek yarışmaya katılacağını açıklamasının ardından ACV VRT ve ACOD-VRT sendikaları, yarışmanın düzenleneceği 11, 13 ve 15 Mayıs 2027 tarihleri için grev bildirimi sundu.

Sendikalar, amaçlarının Eurovision'a ilişkin program ve yayınlara doğrudan veya dolaylı katkıda bulunmaya "ahlaki itirazı" olan çalışanları korumak olduğunu belirtti.

VRT 202"te yarışmanın yayını sırasında İsrail'in eylemlerini protesto eden bir mesaj yayımlamış, 2025'te de protestolarını sürdürmüştü. VRT ayrıca 2025 yarışmasının ardından EBU'dan oylama konusunda tam şeffaflık istemiş ve yarışmaya gelecekteki katılımını sorgulayacağını açıklamıştı.

Kanalın üst yöneticisi Frederik Delaplace dün yaptığı açıklamada ise VRT'nin katılımını sürdürerek Eurovision'un geleceğini şekillendirmeye katkı sunmak istediğini belirterek, "Katılım, Gazze'de ve dünyanın geri kalanında yaşananları hiçbir şekilde onaylama veya normalleştirme anlamına gelmiyor." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: VRT'de örgütlü sendikalar İsrail'in katılacağı 2027 Eurovision için grev kararı aldı - Son Dakika
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