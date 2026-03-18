VUB, Elbit İşbirliği Nedeniyle Protesto Edildi

Belçika'nın başkentindeki Brüksel Özgür Üniversitesi (VUB), İsrail merkezli savunma şirketi Elbit Systems'e bağlı OIP Sensor Systems ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle protesto edildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Filistin'e destek veren göstericiler, üniversitenin Etterbeek semtinde yer alan kampüsündeki bir binasına "VUB, Filistinlilerin öldürülmesine yardım ediyor. Elbit OIP ile işbirliğini durdurun." yazılı pankart astı.

Göstericiler, ışık üzerine yapılan çalışmaları somut uygulamalara dönüştürmeyi amaçlayan B-Phot Araştırma Merkezi'nin, Elbit Systems'e bağlı OIP Sensor Systems ile işbirliği yaptığını aktardı.

Aktivistler, B-Phot ile OIP Sensor Systems arasındaki işbirliğinin uzay araştırmaları alanında olduğunu, bu tür araştırmaların doğası gereği hem askeri hem de sivil kullanım potansiyeli taşıdığını vurguladı.

Gösteriyi düzenleyen "İsrail'i Silahlandırmayı Durdurun" grubunun aktivistlerinden Jana de Blok, işbirliğinin "daha uzak mesafelerden isabetli atış yapan silahların geliştirilmesine yardımcı olabileceğini" belirtti.

De Blok ayrıca, uzay araştırmalarının insansız hava araçları (İHA), gözetleme ve optik aletlerin geliştirilmesinde kullanıldığını vurgulayarak, "Bu araştırma, Filistin, İran, Lübnan ve kendi sokaklarımızda daha fazla gözetleme teknolojisi ve savaş yöntemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunacaktır." ifadelerini kullandı.

Grubun aktivistlerinden Julie Janssens de VUB'nin eğitim kurumu olarak "soykırıma ortak olan endüstriyle bağlarını sürdürmekten utanması gerektiğinin" altını çizerek, şunları kaydetti:

"Filistinliler, OIP Sensor Systems-Elbit Systems tarafından geliştirilen İHA'lar ve hassas ekipmanlarla katledilirken, VUB onların Venüs'e yönelik uzay görevleri için araştırma ortaklıklarından faydalanmasına izin vermeye devam ediyor."