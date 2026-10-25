Vucic'e göre erken seçimi Öğrenci Listesi kazandı, SNS adayı yenilgiyi açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Vucic'e göre erken seçimi Öğrenci Listesi kazandı, SNS adayı yenilgiyi açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vucic\'e göre erken seçimi Öğrenci Listesi kazandı, SNS adayı yenilgiyi açıkladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sırbistan'da SNS öncülüğündeki listenin başbakan adayı Aleksandar Vucic, erken genel seçimi kaybettiklerini açıkladı. Vucic, resmi sonuçlar olmadan onaylı verilere göre Öğrenci Listesi'nin kazandığını ve daha fazla milletvekili çıkaracağını söyledi.

Sırbistan'da cumhurbaşkanlığı görevinden istifa eden ve Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki "Aleksandar Vucic-Birleşmiş Sırbistan" listesinin başbakan adayı olan Aleksandar Vucic, bugün yapılan erken genel seçimi kaybettiklerini açıkladı.

Vucic, başkent Belgrad'daki SNS binasında, yerel saatle 20.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından konuşma yaptı.

Resmi sonuçlara sahip olmadıklarını belirten Vucic, "Elimizdeki onaylı verilere göre bu seçimi kaybettik. Öğrenci Listesi kazandı. Onların parlamentoda bizden daha fazla milletvekili olacak." dedi.

Vucic, her zaman olduğu gibi bu gece de sorumluluk sahibi biri olarak kürsüye çıktığını ifade ederek, "Çok beklemeyin diye önden çıkıp söylemek istedim. Muhalefet olarak üzerimize düşeni yapacağız. Mücadeleye devam." değerlendirmesini yaptı.

Ülkede kayıtlı 6,4 milyondan fazla seçmen, 250 sandalyeli Sırbistan Ulusal Meclisinin yeni üyelerini belirlemek için yerel saatle 20.00'ye kadar oy kullandı.

Sırbistan Devlet Seçim Komisyonu (RIK) saat 19.00'a kadar katılımın yüzde 67,6 olduğunu açıkladı.

Kaynak: AA
MilletvekiliSırbistanPolitikaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın babası Mevlan Düzyatan için Karşıyaka’da cenaze töreni düzenlendi Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan için Karşıyaka'da cenaze töreni düzenlendi
Hull City’nin galibiyet hasreti devam ediyor Hull City'nin galibiyet hasreti devam ediyor
Trump’tan geri adım: İran’a bugün saldırı olmayacak Trump’tan geri adım: İran'a bugün saldırı olmayacak
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın görevden alındığı iddia edildi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın görevden alındığı iddia edildi
Verdiği kararlarla eleştirilerin hedefi olan hakem Asen Albayrak’a tarihi ceza Verdiği kararlarla eleştirilerin hedefi olan hakem Asen Albayrak'a tarihi ceza
Mide bulandıran iddia Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu Mide bulandıran iddia! Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu
01:00
Arda Güler 90 dakika oynadı, El Clasico’da kazanan Real Madrid
Arda Güler 90 dakika oynadı, El Clasico'da kazanan Real Madrid
23:58
Yeniden gözaltına alınan eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın tutuklandı
Yeniden gözaltına alınan eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın tutuklandı
23:45
Galatasaray’daki fazla kilolarıyla eleştirilen Ndombele bakın nerede ortaya çıktı
Galatasaray'daki fazla kilolarıyla eleştirilen Ndombele bakın nerede ortaya çıktı
23:44
Sırbistan’da 14 yıllık Vucic iktidarı son buldu: Yenilgiyi kabul etti
Sırbistan’da 14 yıllık Vucic iktidarı son buldu: Yenilgiyi kabul etti
23:14
Salah’ın Sümela Manastırı’nı izlediği seyir tepesine asılan tabela bomba
Salah'ın Sümela Manastırı'nı izlediği seyir tepesine asılan tabela bomba
20:16
Mide bulandıran iddia Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu
Mide bulandıran iddia! Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 01:05:06. #.0.2#
SON DAKİKA: Vucic'e göre erken seçimi Öğrenci Listesi kazandı, SNS adayı yenilgiyi açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei