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Vucic'ten Öğrencilere Diyalog Çağrısı

Vucic\'ten Öğrencilere Diyalog Çağrısı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Novi Sad'daki kazanın ardından öğrencilere diyalog çağrısında bulundu.

27.01.2025 22:47
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Novi Sad kentindeki tren istasyonunda 15 kişinin öldüğü kaza sonrası hükümete tepki gösteren öğrencilere diyalog çağrısında bulundu.

Vucic, Başbakan Milos Vucevic ve Meclis Başkanı Ana Brnabic ile Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad'daki ölümlü kaza sonrası hükümete tepki gösteren öğrencilerin devam ettirdiği gösterilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Novi Sad'daki tren kazasının üzerinden 90 gün geçtiğini ifade eden Vucic, "Sorumlular cezalandırılacaktır. Bizler yaşanan trajedinin ardından elimizden geleni yaptık, hayatını kaybedenlerin yakınlarının her zaman yanında olduk." dedi.

Sırbistan'daki mevcut durumun kimseye fayda sağlamayacağına işaret eden Vucic, "Öğrencilerin talep ettiği çoğu madde yerine getirildi, kazaya ilişkin gerekli belgeler kamuoyuyla paylaşıldı. Gözaltına alınanların serbest kalmasını istediler. 13 öğrenci ve 1 akademisyen için af kararı imzalamaya hazırım." ifadelerini kullandı.

Vucic, "Öğrencilerin okullarına geri dönmesi bizim için çok önemli. Ayrıca ülkenin istikrarı için de oldukça önemli. Ülkemizdeki herhangi bir kriz ekonomik anlamda bizleri olumsuz etkiliyor. Öğrencileri diyaloğa çağırıyorum. Bu şekilde iyileşeceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Polislerin göstericilerin güvenliğini korumak için sahada olduğunu aktaran Vucic, hükümette yeniden yapılanma ihtiyacı olduğunu ve kabinenin yüzde 50'sinden fazlasının değişmesini beklediğini vurguladı.

Başbakan Vucevic de tüm öğrenci temsilcilerini diyaloğa çağırırken, Brnabic ise bu hafta yapılacak meclis oturumunda hükümete güvenoyu yapılması yönünde teklifte bulunacağını kaydetti.

Yol kapatma eylemi devam ediyor

Bu arada, hükümete tepki gösteren binlerce üniversite, yüksekokul ve lise öğrencisi başkent Belgrad'daki trafik akışının "kilit" noktalarından biri olan "Autokomanda"da sabah saatlerinde başlattığı 24 saatlik yol kapatma eylemine devam ediyor.

"Elleriniz kanlı" yazılı dövizler ve Sırbistan bayrakları taşıyan öğrenciler, yerel saatle 10.00'da başlattıkları yol kapatma eyleminin 24 saat süreceğini ve yarın sona ereceğini belirtti.

Ulusal basın yol kapatma eylemine çiftçilerin de traktörleriyle geldiğini aktardı.

Novi Sad'daki olayda 15 kişi öldü

Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetmiş ve ağır yaralı 2 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü açıklanmıştı.

Olay sonrası İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic ile İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic istifa etmişti.

Savcılık soruşturması sonrası aralarında Bakan Vesic'in de bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Tren istasyonunda 2021'de yapılan onarım çalışmalarında ihmal şüphesi dile getirilirken, polisin olaya ilişkin çok sayıda kişiyi sorguladığı belirtilmişti.

Kazanın ardından hükümete tepki gösteren öğrenciler ülke genelinde "Dur Sırbistan" sloganıyla protestolar düzenlemiş, okul ve dersleri boykot etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vucic'ten Öğrencilere Diyalog Çağrısı - Son Dakika

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