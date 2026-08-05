Vukovar'da Tuna Nehri Yatağı Gün Yüzüne Çıktı
Sıcak hava dalgasıyla suların çekildiği Vukovar'da, Tuna Nehri yatağı ortaya çıktı.
VUKOVAR, 5 Ağustos (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, sıcak hava dalgasının etkisini sürdürdüğü Hırvatistan'ın Vukovar kentinde suların çekilmesiyle ortaya çıkan Tuna Nehri yatağı görülüyor, 4 Ağustos 2026. (Fotoğraf: Davor Javorovic/PIXSELL/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua
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