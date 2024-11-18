Vukovar Katliamı'nın 33. Yılı Anıldı

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Hırvatistan'ın doğusundaki Vukovar'da Yugoslav Halk Ordusu (JNA) ve Sırp paramiliter birliklerce 1991'de öldürülen 2 bin 717 kişi, katliamın 33'üncü yılında düzenlenen törenlerle anıldı.

Hırvatistan'ın, eski Yugoslavya'dan ayrılarak 1991'de bağımsızlığını ilan etmesinin ardından başlayan savaşta kuşatma altında kalan ve 2 bin 717 kişinin hayatını kaybettiği Vukovar'daki anma törenlerine, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic'in yanı sıra çok sayıda devlet yetkilisi ve binlerce vatandaş katıldı.

Hırvatistan Başbakanı Plenkovic, tören alanında yaptığı konuşmada, Vukovar'da yaşanan acıların üzerinden 33 yıl geçtiğini belirterek, Vukovar'ın ülkenin savunmasında önemli bir sembol olduğunu söyledi.

Törenlere katılan Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic de bugünün sonsuza kadar hatırlanması gereken bir gün olduğuna işaret ederek, vatanları için hayatını kaybedenleri saygıyla andığını ifade etti.

Bu arada, katliamın sembolü haline gelen Vukovar Hastanesi önünde toplanan kalabalık, törenin yapıldığı alana doğru geleneksel olarak düzenlenen "Anma Yürüyüşü"ne katılarak, katliamda yaşamını yitirenleri andı.

Vukovar'da ne oldu?

Hırvatistan'ın Haziran 1991'de Yugoslavya'dan ayrıldığını açıklamasının ardından başlayan savaştaki en büyük ve en kanlı çatışmalar, Vukovar'da yaşandı.

JNA askerleri ile Sırp paramiliter birlikler, 87 gün boyunca Vukovar'ı kuşatma altında tuttu. Bazı günlerde 11 binden fazla bombanın düştüğü kent, 18 Kasım 1991'de Sırp güçlerinin eline geçti.

Kuşatmanın ardından başlayan Sırp işgali, 15 Ocak 1998'e kadar sürerken, Vukovar Hastanesi'ndeki yaralı ve çalışanlara yönelik çeşitli savaş suçları işlendi.

Vukovar Hastanesi'nin son verilerine göre, bu kentte 2 bin 717 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi toplama kamplarına götürüldü, büyük çoğunluğu Hırvat olmak üzere 22 bin civarında Sırp olmayan sivil kentten sürgün edildi.

Hollanda'nın Lahey şehrindeki eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY), Vukovar'daki katliam nedeniyle eski JNA komutanlarından Milet Mrksic'e 20 yıl, Veselin Sljivancanin'e 10 yıl hapis cezası verdi.