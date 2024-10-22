Walz'dan Trump'a McDonald's Eleştirisi

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ABD'de Demokrat Partinin başkan yardımcısı adayı Minnesota Valisi Tim Walz, eski Başkan ve Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump'ın fast food restoranı McDonald's'ta patates kızartmasının "çalışanlara saygısızlık" olduğunu ifade etti.

Walz, ABC kanalında katıldığı programda Trump'ın fast food restoran zincirinde patates kızartmasını değerlendirdi.

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris'in "gerçekten bu restoranda çalıştığını" belirten Walz, "O (Harris), gidip orada kırmızı kravatıyla durup fotoğraf çektirerek McDonald's çalışanlarına saygısızlık etmedi." dedi.

Walz, daha sonra X sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Trump'ın, bu restoran zinciri çalışanlarını "taklit ettiğini" ifade etti.

The Hill gazetesinin haberinde, McDonald's'tan, Trump'ın burada çalışmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Restoran zincirinin, başkanlık yarışında herhangi bir adayı desteklemediği belirtilen açıklamada, "kapılarının herkese açık olduğu" gerekçesiyle Trump'ın restoranda çalışma talebinin kabul edildiği aktarıldı.

Trump, McDonald's şubesinde patates kızartmıştı

Harris, başkan adayı olduktan sonra katıldığı bir programda gençlik yıllarında bir fast food restoran zincirinin şubesinde çalıştığını, burada önce patates kızarttığını, daha sonra kasada çalıştığını söylemiş, Trump ise bunun yalan olduğunu savunmuştu.

Trump, daha sonra Demokrat rakibi Harris'e inanmadığını belirterek, gittiği restoranda patates kızartması yapıp, müşterilere servis etmişti.

"Şu anda Kamala'dan 15 dakika daha fazla çalıştım." diyerek etrafındakilere espri yapan Trump, "Tüm hayatım boyunca bunu yapmak istemişimdir, şimdi yapacağım çünkü o bunu yapmadı." ifadelerini kullanmıştı.