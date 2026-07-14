Wang Huning, Kuzey Kore'yi Ziyaret Edecek - Son Dakika
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Wang Huning, Kuzey Kore'yi Ziyaret Edecek

Wang Huning, Kuzey Kore\'yi Ziyaret Edecek
14.07.2026 10:21
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Çinli lider Wang Huning, 15-17 Temmuz'da Kuzey Kore'yi ziyaret edecek, iyi niyetle gidecek.

BEİJİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi Wang Huning, 15-17 Temmuz tarihleri arasında Kuzey Kore'yi ziyaret edecek.

ÇKP Merkez Komitesi Uluslararası Departmanı sözcüsü salı günü yaptığı açıklamada, aynı zamanda Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkanı olan Wang'ın, iyi niyet ziyareti sırasında parti ve hükümet heyetine başkanlık edeceğini belirtti.

Açıklamaya göre ziyaret, Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi ve Kuzey Kore hükümetinin daveti üzerine gerçekleştirilecek.

Kaynak: Xinhua

Kuzey Kore, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Wang Huning, Kuzey Kore'yi Ziyaret Edecek - Son Dakika

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