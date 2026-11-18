SHENZHEN, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin Kamu Güvenliği Bakanı Wang Xiaohong, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde Vietnam Kamu Güvenliği Bakanı Luong Tam Quang ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Sekretaryası üyesi olan Wang salı günkü görüşmede, her iki tarafın da iki parti ve iki ülkenin üst düzey liderlerinin vardığı önemli mutabakatı eksiksiz şekilde hayata geçirmesi yönündeki temennisini dile getirdi.

Wang, iki ülke arasında kolluk ve güvenlik alanlarındaki tatbiki işbirliğinin, siyasi güvenliğin korunması ile telekomünikasyon ve çevrimiçi dolandırıcılıkla mücadeleye odaklanılarak sürekli derinleştirilmesi çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Quang ise kolluk ve güvenlik alanlarındaki işbirliğinde daha fazla ilerleme kaydetmek üzere Çin tarafıyla dayanışma ve koordinasyonu güçlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.