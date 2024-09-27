Wang Yi'den BRICS için küresel iş birliği vurgusu

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, BRICS ülkelerinin eşit ve kurallı bir çok kutuplu dünyaya ve herkese fayda sağlayan bir ekonomik küreselleşmeye katkıda bulunması gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, söz konusu açıklamayı Cuma günü düzenlenen BRICS ülkeleri dışişleri bakanları toplantısında yaptı.

Kalıcı barışın sağlanması için ortak güvenlik anlayışının savunulması gerektiğini kaydeden Wang, hiçbir ülkenin, kendi güvenliğini başka ülkelerin güvensizliği üzerine inşa etmek bir yana küresel güvenlik gündemini kontrol etme hakkına bile sahip olmadığını söyledi.

Wang, BRICS ülkelerinin kalkınmaya öncelik verip kalkınma sorunlarını çözmesi, gelişmekte olan ülkelerin yoksulluğun azaltılması, kalkınma finansmanı, enerji ve gıda güvenliği konularındaki acil ihtiyaçlarına odaklanması ve teknolojik devrim ve endüstriyel dönüşüm fırsatlarını değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Wang, BRICS ülkelerinin çok taraflılık ilkesini uygulaması ve küresel yönetişimi geliştirmesi, Küresel Güney ülkelerinin uluslararası ekonomik karar alma, yönetim ve kural koyma süreçlerine tam katılımını desteklemesi ve bu ülkelerin seslerini ve temsilinin artırması gerektiğini ifade etti.

Wang, aynı gün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Reformu konusunda Devlet ve Hükümet Başkanları Onlu Komitesi ile BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi beş ülkenin dışişleri bakanlarının katıldığı toplantıda ise gelişmekte olan ülkelerin temsilinin ve sesinin sürekli olarak artırılması çağrısı yaptı.

Bakan, Afrika'ya yönelik özel düzenlemelere öncelik veren reform sürecinin güvence altına alınması gerektiğini söyledi.