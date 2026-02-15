Wang Yi'den Japonya'ya Uyarı

MÜNİH, 15 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Japonya'da son dönemlerdeki tehlikeli eğilimlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, Japonya Başbakanı'nın Taiwan meselesine ilişkin hatalı açıklamalarının, Çin'in egemenliği ile 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası düzene doğrudan bir meydan okuma olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi olan Wang açıklamayı, 62. Münih Güvenlik Konferansı'nın "Dünyada Çin" başlıklı oturumu kapsamında yaptı.

Wang, Asya-Pasifik bölgesinde gerginliğin yeniden tırmanması karşısında Çin'in rolüne ilişkin soru üzerine, bölgedeki tansiyonun giderek arttığı görüşüne katılmadığını söyledi. Dünyaya bakıldığında sadece Asya'da barışın genel olarak korunduğunu belirten Wang, Kamboçya-Tayland sınırındaki gibi son dönemde görülen yerel çatışmaların bile Çin'in de desteğiyle tüm tarafların çabaları sonucu hızla bastırıldığını ifade etti. Asya'da barışın dayanağı haline geldiklerini söyleyen Wang, küresel barış için önemli bir güç olarak bölgesel istikrarda yapıcı rol oynamaya devam edeceklerini belirtti.

Bakan, ancak Asya-Pasifik bölgesinde de sorunlar olduğunu belirterek, Japonya'da son dönemdeki tehlikeli eğilimlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Wang, Japonya Başbakanı'nın, Taiwan Boğazı'nda meydana gelebilecek herhangi bir acil durumun ülkesi için kolektif öz savunma hakkını kullanmasını gerektirecek "varlığı tehdit eden bir durum" oluşturacağı yönündeki açıklamalarını hatırlattı.

Çin Dışişleri Bakanı, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana 80 yıl içinde bir Japonya Başbakanı'nın ilk kez bu denli kabul edilemez bir açıklama yaptığını söyledi. Wang, bu tür açıklamaların Çin'in ulusal egemenliğine, Taiwan'ın Çin'e iade edildiği savaş sonrası kurulan uluslararası düzene ve Japonya'nın Çin'e verdiği siyasi taahhütlere doğrudan bir meydan okuma olduğunu vurguladı. Wang, bunu ne Çin'in ne de 1,4 milyar Çinli'nin kabul edeceğini söyledi.

Wang, konuşmasında Japonya ve Avrupa'nın savaş sonrası tarihleriyle yüzleşme biçimlerini karşılaştırdı. Almanya'nın faşizmle kapsamlı bir hesaplaşma yürüttüğünü ve Nazizmi teşvik etmeyi yasaklayan yasalar çıkardığını belirten Wang, buna karşılık Japonya'nın A sınıfı savaş suçlularını bir tapınakta onurlandırmaya devam ettiğini, Japon politikacıların sık sık bu tapınağı ziyaret ederek onları "kahraman ruhlar" olarak saygı ve hürmetle andığını belirtti. Wang, böyle bir olayın Avrupa'da düşünülemeyeceğini belirterek, bunun tüm sorunların temel nedeni olduğunu vurguladı.

Bakan, Japonya Başbakanı'nın Taiwan meselesine ilişkin hatalı açıklamalarının, Japonya'nın Taiwan'ı işgal etme ve sömürgeleştirme hırsının hala devam ettiğini ve militarizm hayaletinin ise hala varlığını sürdürdüğünü gösterdiğini vurguladı. Wang, Japonya'nın sözde "varlığı tehdit eden bir durum" bahanesiyle Çin'e saldırıp, ABD'deki Pearl Harbor'ı vurduğunu hatırlattı.

Wang, tarihten alınan derslerin çok da uzak olmadığını ve yakından incelenmesi gerektiğini söyledi. Japonya'nın pişmanlık duymaması durumunda kaçınılmaz olarak aynı hataları tekrarlayacağını belirten Wang, bu nedenle iyi niyetli insanların dikkatli olması gerektiğini ifade etti. Wang, Japon halkını, aşırı sağcı güçler ve aşırı ideolojilerin kör edici etkisine bir daha kapılmaması gerektiği konusunda uyardı.

Wang, barış yanlısı tüm ülkeleri; Japonya'nın eski politikalarına dönmeye çalışması durumunda kendi yıkımını hazırlayacağı, bir kez daha kumar oynaması durumunda da sadece daha hızla yenilgiye uğramakla kalmayıp daha ağır kayıplar vereceği konusunda Japonya'yı uyarmaya çağırdı.