Wang Yi'den Japonya'ya Uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Wang Yi'den Japonya'ya Uyarı

15.02.2026 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Japonya'nın Taiwan konusundaki açıklamalarını eleştirerek dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

MÜNİH, 15 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Japonya'da son dönemlerdeki tehlikeli eğilimlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, Japonya Başbakanı'nın Taiwan meselesine ilişkin hatalı açıklamalarının, Çin'in egemenliği ile 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası düzene doğrudan bir meydan okuma olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi olan Wang açıklamayı, 62. Münih Güvenlik Konferansı'nın "Dünyada Çin" başlıklı oturumu kapsamında yaptı.

Wang, Asya-Pasifik bölgesinde gerginliğin yeniden tırmanması karşısında Çin'in rolüne ilişkin soru üzerine, bölgedeki tansiyonun giderek arttığı görüşüne katılmadığını söyledi. Dünyaya bakıldığında sadece Asya'da barışın genel olarak korunduğunu belirten Wang, Kamboçya-Tayland sınırındaki gibi son dönemde görülen yerel çatışmaların bile Çin'in de desteğiyle tüm tarafların çabaları sonucu hızla bastırıldığını ifade etti. Asya'da barışın dayanağı haline geldiklerini söyleyen Wang, küresel barış için önemli bir güç olarak bölgesel istikrarda yapıcı rol oynamaya devam edeceklerini belirtti.

Bakan, ancak Asya-Pasifik bölgesinde de sorunlar olduğunu belirterek, Japonya'da son dönemdeki tehlikeli eğilimlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Wang, Japonya Başbakanı'nın, Taiwan Boğazı'nda meydana gelebilecek herhangi bir acil durumun ülkesi için kolektif öz savunma hakkını kullanmasını gerektirecek "varlığı tehdit eden bir durum" oluşturacağı yönündeki açıklamalarını hatırlattı.

Çin Dışişleri Bakanı, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana 80 yıl içinde bir Japonya Başbakanı'nın ilk kez bu denli kabul edilemez bir açıklama yaptığını söyledi. Wang, bu tür açıklamaların Çin'in ulusal egemenliğine, Taiwan'ın Çin'e iade edildiği savaş sonrası kurulan uluslararası düzene ve Japonya'nın Çin'e verdiği siyasi taahhütlere doğrudan bir meydan okuma olduğunu vurguladı. Wang, bunu ne Çin'in ne de 1,4 milyar Çinli'nin kabul edeceğini söyledi.

Wang, konuşmasında Japonya ve Avrupa'nın savaş sonrası tarihleriyle yüzleşme biçimlerini karşılaştırdı. Almanya'nın faşizmle kapsamlı bir hesaplaşma yürüttüğünü ve Nazizmi teşvik etmeyi yasaklayan yasalar çıkardığını belirten Wang, buna karşılık Japonya'nın A sınıfı savaş suçlularını bir tapınakta onurlandırmaya devam ettiğini, Japon politikacıların sık sık bu tapınağı ziyaret ederek onları "kahraman ruhlar" olarak saygı ve hürmetle andığını belirtti. Wang, böyle bir olayın Avrupa'da düşünülemeyeceğini belirterek, bunun tüm sorunların temel nedeni olduğunu vurguladı.

Bakan, Japonya Başbakanı'nın Taiwan meselesine ilişkin hatalı açıklamalarının, Japonya'nın Taiwan'ı işgal etme ve sömürgeleştirme hırsının hala devam ettiğini ve militarizm hayaletinin ise hala varlığını sürdürdüğünü gösterdiğini vurguladı. Wang, Japonya'nın sözde "varlığı tehdit eden bir durum" bahanesiyle Çin'e saldırıp, ABD'deki Pearl Harbor'ı vurduğunu hatırlattı.

Wang, tarihten alınan derslerin çok da uzak olmadığını ve yakından incelenmesi gerektiğini söyledi. Japonya'nın pişmanlık duymaması durumunda kaçınılmaz olarak aynı hataları tekrarlayacağını belirten Wang, bu nedenle iyi niyetli insanların dikkatli olması gerektiğini ifade etti. Wang, Japon halkını, aşırı sağcı güçler ve aşırı ideolojilerin kör edici etkisine bir daha kapılmaması gerektiği konusunda uyardı.

Wang, barış yanlısı tüm ülkeleri; Japonya'nın eski politikalarına dönmeye çalışması durumunda kendi yıkımını hazırlayacağı, bir kez daha kumar oynaması durumunda da sadece daha hızla yenilgiye uğramakla kalmayıp daha ağır kayıplar vereceği konusunda Japonya'yı uyarmaya çağırdı.

Kaynak: Xinhua

Dış Politika, Güvenlik, Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Wang Yi'den Japonya'ya Uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
IMF’den Türkiye’nin ekonomi programına övgü IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına övgü
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım

14:54
Sapık milyarderin alışveriş listesi ifşa oldu: Bebekler için uyku tulumu, deri kırbaç...
Sapık milyarderin alışveriş listesi ifşa oldu: Bebekler için uyku tulumu, deri kırbaç...
14:35
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
14:06
Sapığa bak sen Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı
Sapığa bak sen! Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı
13:56
Dev telefon markası kapanıyor mu Şirketten resmi açıklama geldi
Dev telefon markası kapanıyor mu? Şirketten resmi açıklama geldi
13:39
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç Fark 3 puandan fazla
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 3 puandan fazla
13:16
Kredi kartı kullananlar dikkat Yarın resmen yürürlüğe giriyor
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 15:09:02. #7.11#
SON DAKİKA: Wang Yi'den Japonya'ya Uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.