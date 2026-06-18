Wang Yi, Hindistan'daki BRICS Toplantısına Katılacak - Son Dakika
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Wang Yi, Hindistan'daki BRICS Toplantısına Katılacak

Wang Yi, Hindistan\'daki BRICS Toplantısına Katılacak
18.06.2026 14:37
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Çinli diplomat Wang Yi, 22-23 Haziran'da Hindistan'da BRICS toplantısına katılacak.

BEİJİNG, 18 Haziran (Xinhua) -- Çinli üst düzey diplomat Wang Yi, 22-23 Haziran tarihlerinde Hindistan'da düzenlenecek 16. BRICS Ulusal Güvenlik Danışmanları ve Ulusal Güvenlikten Sorumlu Üst Düzey Temsilciler Toplantısı'na katılacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü olan Wang'ın, Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval'ın daveti üzerine toplantıya katılacağını bildirdi.

Kaynak: Xinhua

Diplomasi, Hindistan, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

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