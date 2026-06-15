Wang Yi Moğolistan'da: İkili İlişkiler Güçlendiriliyor - Son Dakika
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Wang Yi Moğolistan'da: İkili İlişkiler Güçlendiriliyor

15.06.2026 18:24
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Moğolistan Başbakanı ile ikili ilişkileri güçlendirme amacını vurguladı.

ULAN BATUR, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Moğolistan ziyareti kapsamında ülkenin başbakanı Nyam-Osor Uchral ile başkent Ulan Batur'da bir araya geldi, 15 Haziran 2026.

Wang, Moğolistan ve Çin'in ikili ilişkilerin doğru yönde ilerlemesini sürdürmek üzere karşılıklı güven ve desteği güçlendirmeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

Uchral ise tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını vurgulayarak, Taiwan, Xinjiang, Xizang (Tibet) ve Hong Kong'a ilişkin meselelerin Çin'in iç meseleleri olduğunu belirtti. Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti'nin tüm Çin'i temsil eden tek meşru hükümet olduğunu kaydeden Uchral, "Taiwan'ın bağımsızlığına" karşı olduklarını da yineledi. (Fotoğraf: Bolortsetseg/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Wang Yi Moğolistan'da: İkili İlişkiler Güçlendiriliyor - Son Dakika

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