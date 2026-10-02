Washington'daki Çin Büyükelçiliği 77. yıldönümü resepsiyonuna 800'den fazla konuk katıldı - Son Dakika
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Washington'daki Çin Büyükelçiliği 77. yıldönümü resepsiyonuna 800'den fazla konuk katıldı

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Washington D.C'deki Çin Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 77. yıldönümü için 30 Eylül 2026'da resepsiyon verdi. Çin'in Washington Büyükelçisi Xie Feng'in konuşma yaptığı etkinliğe 800'den fazla konuk katıldı.

WASHİNGTON, 2 Ekim (Xinhua) -- ABD'nin başkenti Washington D.C'deki Çin Büyükelçiliği'nde Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 77. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda konuşma yapan Çin'in Washington Büyükelçisi Xie Feng, 30 Eylül 2026.

Resepsiyona 800'den fazla konuk katıldı. (Fotoğraf: Li Rui/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Washington'daki Çin Büyükelçiliği 77. yıldönümü resepsiyonuna 800'den fazla konuk katıldı - Son Dakika
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