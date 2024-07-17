Weifeng gong ve davul gösterisi Linfen'de büyük ilgi gördü - Son Dakika
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Weifeng gong ve davul gösterisi Linfen'de büyük ilgi gördü

Weifeng gong ve davul gösterisi Linfen\'de büyük ilgi gördü

Çin'in kuzey eyaleti Shanxi kökenli ve 4000 yıllık geçmişe sahip sanat formu Weifeng gong ve davulu performansı, somut olmayan ulusal kültürel miras listesinde yer alıyor. Eyalete bağlı Linfen şehrinde bu kadim geleneği yaşatan gösteri izleyicilerin beğenisini topladı.

17.07.2024 14:52
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Weifeng gong ve davul gösterisinden çeşitli görüntüler

Çin'in kuzey eyaleti Shanxi kökenli ve 4000 yıllık geçmişe sahip sanat formu Weifeng gong ve davulu performansı, somut olmayan ulusal kültürel miras listesinde yer alıyor. Eyalete bağlı Linfen şehrinde bu kadim geleneği yaşatan gösteri izleyicilerin beğenisini topladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Linfen'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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