WFP'den Gazze'deki Şiddete Tepki - Son Dakika
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WFP'den Gazze'deki Şiddete Tepki

21.07.2025 02:12
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BM Dünya Gıda Programı, Gazze'de yardım bekleyen sivillere yönelik ateşi kınadı.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), İsrail tankları ve keskin nişancılar tarafından Gazze'de yardım bekleyenlere karşı ateş açılmasından derin endişe ve üzüntü duyduğunu belirterek, yardım arayan sivillere yönelik herhangi bir şiddetin kesinlikle kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Merkezi Roma'da bulunan WFP, İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nde yardım alabilmek için bekleyen Filistinlileri hedef aldığı ve 73 kişinin öldüğü, 150'den fazla kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin X platformu üzerindeki hesabından yazılı bir açıklama paylaştı.

Gazze'nin kuzeyindeki topluluklara hayati gıda yardımı ulaştırmak üzere 25 kamyonluk bir WFP konvoyunun, 20 Temmuz sabahı, İsrail'in kontrolündeki kuzeydeki Zikim Sınır Kapısı'ndan geçtiği belirtilen açıklamada, "Zikim kapısının ötesindeki son kontrol noktasını geçtikten kısa bir süre sonra konvoy, acilen ihtiyaç duyulan gıda kaynaklarına erişmek için çaresizce bekleyen büyük bir sivil kalabalığıyla karşılaştı. Konvoy yaklaşırken, çevredeki kalabalık İsrail tankları, keskin nişancılar ve diğer silah atışlarının hedefi oldu. Bu trajik olay nedeniyle derin endişe ve üzüntü içindeyiz." ifadeleri kullanıldı.

Olayda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğine ve çok daha fazlasının da ciddi şekilde yaralandığına dikkat çekilen açıklamada, "Bu insanlar sadece kendileri ve aileleri için açlık sınırında hayatta kalabilecekleri yiyeceğe ulaşmaya çalışıyordu. Bu korkunç olay, Gazze'de yürütülen insani yardım operasyonlarının ne kadar tehlikeli koşullarda gerçekleştiğini bir kez daha ortaya koyuyor." değerlendirmesi yer aldı.

İsrail'in verdiği güvencelerin arkasında durmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugünkü şiddet olayı, İsrail yetkililerinin insani yardım operasyon koşullarının iyileşeceğine dair teminatlarına rağmen gerçekleşti. Bu teminatlar, yardım konvoylarının güzergahlarında hiçbir aşamada silahlı kuvvetlerin bulunmayacağı ve müdahale etmeyeceği sözünü de içeriyordu. İnsani yardım konvoylarının yakınında veya üzerinde katiyen hiçbir silahlı grup bulunmamalıdır. Bu, çatışmanın tüm taraflarına defalarca iletilmiştir. İnsani misyonlar, yardım konvoyları ve gıda dağıtımları yakınındaki silahlı saldırılar derhal durdurulmalıdır. Yardım arayan sivillere yönelik herhangi bir şiddet kesinlikle kabul edilemez."

"Temel koşullar sağlanmadan, Gazze Şeridi genelinde hayat kurtarıcı yardımları sunmamız mümkün değil"

WFP'nin, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda hareket etmeye kararlı olduğu vurgulanana açıklamada, "Toplulukların bize güvenmesinin başlıca nedenlerinden biri de budur. WFP olarak, sivillerin ve hayat kurtarıcı yardımları ulaştıran tüm insani yardım çalışanlarının korunması çağrımızı yineliyoruz. Konvoylara eşlik eden ekiplerimiz, başkalarının hayatını kurtarmaya çalışırken kendi hayatlarını riske atmak zorunda kalmamalıdır. Bu temel koşullar sağlanmadan, Gazze Şeridi genelinde hayat kurtarıcı yardımları sunmamız mümkün değildir." ifadelerine yer verildi.

WFP, Gazze'deki açlık krizi konusunda da uyardı

Açıklamada, Gazze'deki açlık krizine de dikkat çekilerek, "Gazze'deki açlık krizi daha önce görülmemiş boyutlara ulaştı. İnsanlar, insani yardıma ulaşamama nedeniyle ölüyor. Yetersiz beslenme artıyor. 90 bin kadın ve çocuk acil tedaviye ihtiyaç duyuyor. Her 3 kişiden 1'i günlerce hiçbir şey yemiyor. Gıda yardımı, çoğu insanın gıdaya erişmesinin tek yoludur çünkü yerel pazarda bir kilogramlık unun fiyatı 100 ABD dolarının üzerindedir." ifadeleri kullanıldı.

WFP açıklamasında, sadece gıda yardımının büyük ölçekte arttırılmasının; bu kötü gidişi durdurabileceği, halkın kaygılarını hafifletebileceği ve de toplulukların daha fazla yardımın yolda olduğuna dair güvenini yeniden inşa edebileceği belirtildi.

WFP'den uluslararası topluma çağrı

Açıklamada, Gazze için ateşkes çağrısı da yapılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Kararlaştırılmış bir ateşkes uzun zamandır gecikmiştir. Tüm rehineler serbest bırakılmalı ve insani yardım çalışanları; Gazze Şeridi'nin neresinde olurlarsa olsunlar, Gazze'deki sivillere hayati gıda yardımlarını tutarlı, öngörülebilir, düzenli ve güvenli bir şekilde ulaştırabilmelidir. WFP hazırdır. Yakın bölgelerde gıda stoklarımız, sahada deneyimli ekiplerimiz ve geniş çaplı müdahalelere yönelik kanıtlanmış sistemlerimiz var. Daha önce yaptık, yine yapabiliriz. Uluslararası toplumu ve tüm tarafları, Gazze'de açlık çeken halka hayat kurtarıcı gıda yardımının güvenli, engelsiz ve ulaşılabilir biçimde sağlanması için acilen harekete geçmeye ve destek olmaya çağırıyoruz."

İsrail ordusu, yine yardım alabilmek için bekleyen Filistinlileri hedef aldı

20 Temmuz'da gündüz saatlerinde, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yardım bekleyen Filistinlilere ateş açıldığını itiraf eden İsrail ordusu, akşam ise bir yardım konvoyu yakınında görüntüdeki askerlere "ateş açmayın" talimatı verilen kısa bir video paylaştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sabah yaşanan olaydan farklı bir anı gösteren bu görüntüleri paylaşarak İsrail ordusunun yardımları güvenli bir şekilde ulaştırdığını ve Filistinlilere ateş açılmadığını iddia etti.

Adraee, Gazze'de açlık, kasıtlı öldürme ve yardım bekleyenleri hedef alma gibi olaylar yaşanmadığını ileri sürdü.

İsrail ordusunun yardım bekleyen Filistinlilere düzenlediği saldırıda 73 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilmişti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in yaklaşık dört aydır sürdürdüğü ambargo sonucu 24 saatte 18 kişinin açlıktan öldüğünü açıkladı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, İsrail, Güncel, Gazze, roma, Son Dakika

Son Dakika Güncel WFP'den Gazze'deki Şiddete Tepki - Son Dakika

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