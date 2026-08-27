WhatsApp Grubuyla Asayişi Tehdit Eden 7 Gözaltında - Son Dakika
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WhatsApp Grubuyla Asayişi Tehdit Eden 7 Gözaltında

WhatsApp Grubuyla Asayişi Tehdit Eden 7 Gözaltında
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Balıkesir'in Manyas ilçesinde polis ve jandarma uygulama noktalarını ihbar eden 7 şüpheli yakalandı.

BALIKESİR'in Manyas ilçesinde polis ve jandarmanın uygulama noktalarını kurdukları 250 üyelik WhatsApp grubu üzerinden paylaşan 7 şüpheli, gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki polis ve jandarma sorumluluk sahasında bulunan asayiş ve trafik uygulama noktalarının olduğu güzergahların WhatsApp üzerinden, 250 üyenin bulunduğu mesajlaşma grubunda paylaşıldığını tespit etti. Aranan şahıslar ile eksik belgeleri olan sürücülerin bu sayede güzergah değiştirerek, kolluk kuvvetlerinden kaçtığı belirlendi. Operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel WhatsApp Grubuyla Asayişi Tehdit Eden 7 Gözaltında - Son Dakika

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