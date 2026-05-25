WhatsApp'ta durum güncellemeleri sohbet listesine taşındı
WhatsApp'ta durum güncellemeleri sohbet listesine taşındı

25.05.2026 14:19
WhatsApp, iOS beta sürümünde durum güncellemelerini sohbet listesinin üstünde yatay şerit halinde gösteriyor. Kamera kısayolu kaldırıldı, kullanıcılar artık durumları doğrudan sohbet listesinden görebiliyor.

WhatsApp, iOS için yayınladığı 26.20.10.71 kodlu beta sürümüyle durum güncellemelerini doğrudan sohbetler listesinin en üstünde yatay bir şerit halinde gösteriyor. Bu değişiklikle birlikte üst gezinti çubuğundaki kamera kısayol butonu kaldırıldı. Kullanıcılar artık durumları görmek için Güncellemeler sekmesine gitmek zorunda değil; sohbet listesini aşağı kaydırarak tüm hikayelere ulaşabiliyor. Güncellemeler sekmesi ise WhatsApp Kanalları için ana merkez olmaya devam ediyor. Yeni özellik şu an iOS TestFlight kullanıcılarına açık, yakında kararlı sürüme gelecek.

