WhatsApp'ta durum güncellemeleri sohbet listesine taşındı

WhatsApp, iOS için yayınladığı 26.20.10.71 kodlu beta sürümüyle durum güncellemelerini doğrudan sohbetler listesinin en üstünde yatay bir şerit halinde gösteriyor. Bu değişiklikle birlikte üst gezinti çubuğundaki kamera kısayol butonu kaldırıldı. Kullanıcılar artık durumları görmek için Güncellemeler sekmesine gitmek zorunda değil; sohbet listesini aşağı kaydırarak tüm hikayelere ulaşabiliyor. Güncellemeler sekmesi ise WhatsApp Kanalları için ana merkez olmaya devam ediyor. Yeni özellik şu an iOS TestFlight kullanıcılarına açık, yakında kararlı sürüme gelecek.