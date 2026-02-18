Whitaker'dan Avrupa Savunma Uyarısı - Son Dakika
Whitaker'dan Avrupa Savunma Uyarısı

18.02.2026 22:42
ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Whitaker, Avrupa'nın savunma yatırımlarını artırması gerektiğini vurguladı.

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, Sovyetler Birliği'nin çöküşü sonrası Avrupa'nın savunmaya daha az kaynak ayırmasının yanlış olduğunu vurgulayarak, Avrupa savunma sanayisinin yeterli kapasiteye ulaşamadığını ifade etti.

ABD'de Newsmax televizyon kanalına konuşan Whitaker, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında görüşmelerinin pragmatik ve geleceğe dönük olduğunu söyledi.

Whitaker, Avrupalı müttefiklerin ABD'den endişe duymadığını ve duymaması gerektiğini belirterek, asıl meselenin kıtada süren savaşın stratejik güvenlik ortamına etkileri olduğunu vurguladı.

ABD'nin, Başkan Donald Trump'la savunmaya çok önemli boyutta yatırım yaptığını, aynı zamanda tüm müttefiklere de bu yönde adım atma çağrısında bulunduklarını belirten Whitaker, "Bazı Avrupalı müttefikler de savunma harcamalarını artırıyor ancak İttifakın daha güçlü olması için tümünün bunu yapmasına ihtiyacımız var." dedi.

Whitaker, Avrupa ekonomilerinin ABD'ninki kadar hızlı büyümediğine işaret ederek, "Sovyetler Birliği'nin çöküşünün ardından onlarca yıl süren barış döneminden kazanç sağladılar. Bunun da açıkça yanlış bir karar olduğu ortaya çıktı. ABD ise bu dönemden yararlanmadı. Yetkinliklerimize yatırım yapmaya devam ettik." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Whitaker, "Avrupa'daki savunma sanayisi olması gereken seviyede değil. Bu durum çok fazla yatırım, çok fazla zaman ve çok fazla çalışma gerektirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

