Wildberries'e Saldırı: Yangınlar Çıktı

Rusya'nın en büyük e-ticaret platformu??????? Wildberries'in kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Tatyana Kim, şirketin St. Petersburg, Leningrad bölgesi ve Simferopol'deki lojistik merkezlerinin saldırıya uğradığını, ön belirlemelere göre yaralanan bulunmadığını bildirdi.

Kim, yaptığı yazılı açıklamada, şirkete ait lojistik merkezlerine düzenlenen saldırılara ilişkin detaylar paylaştı.

St. Petersburg, Leningrad bölgesi ve Simferopol'deki tesislerin bu gece saldırıya uğradığını belirten Kim, tüm depolarda çalışanların hızlı şekilde tahliye edildiğini aktardı.

Kim, güvenlik önlemleri sayesinde ön belirlemelere göre yaralanan bulunmadığını ifade ederek, ilgili kurumlarla saldırıların sonuçlarını gidermeye yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, şirkete ait tesislerde geniş bir alana yayılan yangınların çıktığı görülüyor.

Ukrayna, Rusya'nın en büyük e-ticaret platformu Wildberries'e ait farklı lojistik merkezlerine son günlerde yoğun saldırılar düzenliyor.