Wildberries Lojistik Merkezine İHA Saldırısı - Son Dakika
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Wildberries Lojistik Merkezine İHA Saldırısı

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Podolsk'taki Wildberries lojistik merkezinde İHA saldırısı sonrası yangın çıktı. Yaralı yok.

Rusya'nın Podolsk şehrinde e-ticaret platformu Wildberries'e ait lojistik merkezinde, insansız hava aracı (İHA) saldırısının ardından yangın çıktı.

Wildberries'ten yapılan açıklamada, Moskova bölgesinde bulunan Podolsk'taki lojistik merkezinde İHA saldırısı nedeniyle yangın çıktığı ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov da saldırıda Wildberries çalışanlarından yaralanan olmadığını kaydetti.

Vorobyov, bölgede ilaçların depolandığı bir tesiste de yangın çıktığını, ilk belirlemelere göre yaralanan olmadığını aktardı.

Ukrayna, son dönemde Rus e-ticaret platformu Wildberries'e ait depo ve lojistik tesislerine İHA saldırıları düzenliyor.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Teknoloji, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Wildberries Lojistik Merkezine İHA Saldırısı - Son Dakika

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