Witkoff'tan İran ve Gazze Yorumları

22.02.2026 12:33
Steve Witkoff, İran'ın bomba malzemesi üretimini tehlikeli buldu ve Gazze için büyük yardımlar açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İran'ın "endüstriyel sınıf bomba yapım malzemesi üretmesinin muhtemelen bir haftalarını alacağını" iddia etti.

Witkoff, Fox News'e verdiği mülakatta, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze Barış Kurulu'na ABD'nin 10 milyar dolar, kurul üyesi 9 ülkenin de 7 milyar dolar bağış sözü verdiğini açıklamasına ilişkin Witkoff, bu bağışların Gazze'nin yeniden inşasını hızlı başlatacağını ifade etti.

Witkoff, konutların ve ulaşımın sağlanacağını, "rönesans" şeklinde nitelediği yeniden inşa süreci için bölgenin "temizleneceğini" anlattı.

ABD'nin, İran'ın nükleer silahsızlanmasını istediğine yönelik soruya Witkoff, Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner ile kendisine bazı talimatlar verdiğini belirterek, "Bazı kırmızı çizgiler vardı. (Uranyum konusunda) Zenginleştirme olmayacak. Malzemeleri geri almamız gerek." dedi.

Witkoff, İran'ın sivil alanda kullanmak üzere uranyumu zenginleştirdiğini belirttiğini ancak bu miktarın sivil alan için gerekenden fazla olduğunu savunarak, "(İran) Muhtemelen, endüstriyel sınıf bomba yapım malzemesine sahip olmaları bir haftalarını alır ve bu çok tehlikeli. Buna izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.

Trump'ın, İran'ın bu kadar baskıya, ABD'nin bölgedeki deniz gücüne rağmen Washington'a neden "nükleer silah istemiyoruz" demediğini merak ettiğini aktaran Witkoff, "'Teslim olmak' ifadesini kullanmak istemiyorum ama (Trump), İran'ın neden hala teslim olmadığını merak ediyor." diye konuştu.

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD Başkanı'nın direktifiyle İran'daki protestolara ilişkin değerlendirmelerde bulunan devrik şahın oğlu Rıza Pehlevi ile görüştüğünü kaydederek, "Bence (Pehlevi) ülkesi için güçlü biri. Ülkesini umursuyor ama burada mesele Başkan Trump'ın politikalarıyla alakalı. Pehlevi'nin politikalarıyla alakalı değil. Bence ABD Başkanı, herkesin fikirlerine ilgi duyuyor." dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı

Steve Witkoff, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "saçma" olduğunu dile getirerek, tarafların esas olarak toprak konusunda anlaşmazlık yaşadığına işaret etti.

Tarafların aslında "savaşmak istemediği" değerlendirmesini yapan Witkoff, barış sürecinin tıkanmasının temel nedeninin "liderlik düzeyindeki zorluklar" olduğunu belirtti.

Witkoff, her iki tarafa da üç hafta içinde sonuç doğurabilecek öneriler sunduklarını vurgulayarak, sürecin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında zirveyle sonuçlanabileceğini, ilerleyen aşamada ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılacağı üçlü bir görüşmenin gündeme gelebileceğini söyledi.

Putin ile yaptığı görüşmelere ilişkin değerlendirmede bulunan Witkoff, Rus liderin kendisine karşı "her zaman açık olduğunu ve kırmızı çizgilerinin ne olduğunu söylediğini" aktardı.

Witkoff, bu görüşmelerin eleştirildiğini ancak karşı tarafın hedef ve motivasyonları anlaşılmadan bir anlaşma yapılamayacağını kaydetti.

Söz konusu temasların bugün daha anlamlı hale geldiğini belirten Witkoff, "Nerede durduklarını anlıyoruz ve değerlendirmemize Ukraynalıların da itiraz ettiğini sanmıyorum. Bu nedenle bu görüşmelerin önemli olduğunu düşünüyorum ve umarım bu süreci sonuçlandıracağız." dedi.

Kaynak: AA

