WMO ve FIS raporu, kar erimesinin yapay kar altyapısını zorunlu kıldığını açıkladı - Son Dakika
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WMO ve FIS raporu, kar erimesinin yapay kar altyapısını zorunlu kıldığını açıkladı

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WMO ve FIS'in ortak raporunda, aşırı sıcakların ve kar erimesinin birçok kayak merkezinde yapay kar altyapısını zorunlu hale getirdiği belirtildi. Rapora göre bu yöntemin verimi uygun sıcaklık ve neme bağlı; su ve elektrik maliyetleri de ek sınırlama yaratabilir.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), etkili olan aşırı sıcaklar ve karların erimesinin, birçok kayak merkezinde yapay kar üretim altyapısını vazgeçilmez kıldığını bildirdi.

WMO ile Uluslararası Kayak ve Snowboard Federasyonu (FIS), artan sıcaklıklar ve daha belirsiz kar koşullarının yaşandığı bir dönemde, kış sporları ve turizm sektörünü desteklemek amacıyla "Kayak Merkezleri için Hava Durumu ve İklim Hizmetleri" konulu ortak rapor yayımladı.

Kayak tesisi işletmelerinde alınan kararların pek çok aşamada hava durumu, kar ve iklim koşullarına göre şekillendiğine işaret edilen raporda, iklim değiştikçe operasyonel risklerin yönetilmesi, mevsimsel değişkenliklerin ele alınması ve turizm sektörünün uzun vadeli uyum süreçlerinin planlanmasında güvenilir bilgilerin daha kritik hale geldiğine değinildi.

Batı Avrupa ve bazı diğer bölgelerde, 2026'da kayıtlara geçen en sıcak yaz döneminin yaşandığına dikkati çekilen raporda, "Kuraklıkla birleşen aşırı sıcaklar, Alp buzulları ve kar örtüsü üzerinde yıkıcı bir etki oluşturdu." denildi.

İsviçre Buzul İzleme Kurumuna (GLAMOS) göre, çok az kar yağışının görüldüğü bir kış sezonunun ardından 2026'nın mayıs-eylül döneminde yaşanan uzun süreli ve şiddetli sıcak hava dalgalarının, İsviçre'deki buzulların kütle dengesini 2022'den sonra kayıtlara geçen en düşük 2. seviyeye gerilettiğine raporda yer verildi.

Raporda, İsviçre'deki buzulların 2022-2026 dönemindeki erime oranlarının, daha önce izlenen herhangi bir 5 yıllık dönemdeki oranların 2 katından fazla gerçekleştiği ve bu durumun 2021'den bu yana buz hacminde yaklaşık yüzde 20'lik bir kayba yol açtığı kaydedildi.

"Yapay kar üretimi altyapısı, birçok kayak merkezi için vazgeçilmez hale geldi"

"Güvenilir kar koşullarının daha yüksek rakımlara kayması, düşük irtifalardaki kayak altyapısının sürdürülebilirliğini doğrudan etkiliyor." ifadeleri kullanılan raporda, bu değişimlerin kısa vadeli operasyonel aksaklıklara yol açmasının yanı sıra bu duruma uyum yatırımlarında da önemli artışlara neden olabileceğine işaret edildi.

Raporda, şunlar kaydedildi:

"Yapay kar üretimi altyapısı, birçok kayak merkezinde güvenilir bir kayak sezonu sürdürebilmek için vazgeçilmez hale geldi. Ancak bu yöntemin etkinliği, iklim ısındıkça giderek daha nadir görülen uygun sıcaklık ve nem koşullarına bağlı. Yaz yağışlarının azaldığı ve buzullarla beslenen akarsuların küçüldüğü bölgelerde, yapay kar üretimi için gereken suyun temini de ek bir kısıtlayıcı faktör oluşturabilir."

Daha yüksek sıcaklıklarda verimin düşmesi ve elektrik fiyatlarının artması, yapay kar üretimiyle ilgili enerji maliyetlerinin yükselmesine neden olabileceği de raporda yer aldı.

Kaynak: AA
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