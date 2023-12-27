Wolfgang Schaeuble hayatını kaybetti

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) milletvekili, eski Almanya Meclis Başkanı ve Wolfgang Schaeuble 81 yaşında yaşamını yitirdi.

Ailesi, Alman medyasına yaptığı açıklamada, Schaeuble'nin dün gece öldüğünü doğruladı.

Schaueble'nin ölümünün ardından çok sayıda siyasetçi, taziyelerini X sosyal medya platformundan paylaştı.

Başbakan Olaf Scholz, Schaeuble'nin ölümüyle Almanya'nın bir düşünürünü kaybettiğini ifade etti.

Scholz, "Wolfgang Schaeuble yarım yüzyılı aşkın bir süredir ülkemizi milletvekili, bakan ve Federal Meclis Başkanı olarak şekillendirdi. Almanya onunla birlikte keskin bir düşünürü, tutkulu bir siyasetçiyi ve hırçın bir demokratı kaybetti. Düşüncelerim bugün onun ailesiyle birlikte." dedi.

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da paylaşımında "Yakın Alman tarihini ve demokratik kültürümüzü Wolfgang Schaeuble kadar şekillendiren başka bir siyasetçi neredeyse yoktur. Almanya'nın ve Avrupa'nın birleşmesi için böylesine olağanüstü hizmetlerde bulunmuştur. Ailesine en derin taziyelerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise Schaeuble'nin vefatıyla Almanya'nın en önemli demokratlarından birini kaybettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Büyük bir devlet adamıydı. İkinci Dünya Savaşı sonrası demokratik Almanya'yı çok az kişiye nasip olacak şekilde temsil etti. İki Almanya'nın 1990'da birleşmesinin mimarlarındandı. Sözünün büyük bir ağırlığı vardı. Sonuna kadar ülkemiz için sorumlulukla yaşadı ve çalıştı."

CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, Schaeuble'nin vefat haberinin kendisini büyük bir üzüntüye boğduğunu belirterek "Wolfgang Schaeuble ile siyasette sahip olduğum en yakın dostumu ve danışmanımı kaybettim. Başta eşi Ingeborg olmak üzere, tüm ailesinin başı sağ olsun." değerlendirmesinde bulundu.

50 yıldan fazla siyasette bulunan Wolfgang Schaeuble, Almanya'da İçişleri ve Maliye Bakanlığı yapmıştı. Geçen yasama döneminde meclis başkanı olan Schaeuble, CDU'nun iktidarı kaybetmesinin ardından, siyaset hayatını milletvekili olarak sürdürüyordu.