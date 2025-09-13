Wuhan'da 2025 Kültür ve Turizm Fuarı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Wuhan'da 2025 Kültür ve Turizm Fuarı Başladı

Wuhan\'da 2025 Kültür ve Turizm Fuarı Başladı
13.09.2025 18:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Wuhan'da başlayan fuara 2.000'den fazla katılımcı ve 50 yurtdışı acentesi katıldı.

WUHAN, 13 Eylül (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da cuma günü başlayan 2025 Çin Kültür ve Turizm Sektörleri Fuarı, 2.000'den fazla yerli katılımcı ve 50 yurtdışı seyahat acentesini bir araya getirdi.

Fuarın 40.000 metrekarelik açık alanında kültür ve turizm sektörlerindeki fikri mülkiyet ürünleri yer alıyor. 60.000 metrekarelik kapalı sergi salonunda ise kültür ve turizm sektöründeki yeni iş modelleri, uygulama senaryoları ve ürünler sergileniyor. Bunlar arasında dijital kümeler, alçak irtifa turizmi ve somut olmayan kültürel mirasa dayalı yaratıcı ürünler bulunuyor.

Bu yılki fuarın öne çıkan noktası, yüksek teknoloji ile kültürel turizmin bir araya gelmesi oldu. Robotlar yalnızca mekan tanıtımı ve yiyecek-içecek hizmetleri sunmakla kalmıyor, aynı zamanda müzisyen ve dansçı olarak da sahne alıyor. Fuara katılan Çin Ulusal Müzesi ve Yasak Şehir Müzesi'nin de aralarında bulunduğu beş ünlü Çin müzesi, 400'den fazla popüler kültürel ve yaratıcı ürünü sergiliyor.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gao Zheng, açılış konuşmasında bu yılın ilk yarısında ülkedeki 80.000 büyük ölçekli kültür ve ilgili sektör işletmesinin geçen yılın aynı dönemine yüzde 7,4 artışla 7,13 trilyon yuan (yaklaşık 1 trilyon ABD doları) işletme geliri elde ettiğini söyledi.

Çin vatandaşlarının, yüzde 20,6 artışla 3,28 milyardan fazla seyahat gerçekleştirerek yüzde 15,2 artışla toplam 3,15 trilyon yuan harcama yaptığını kaydeden Gao, bu durumun, Çin'in kültür ve turizm sektörlerinin güçlü dinamizmi ve geniş potansiyeli net biçimde ortaya konduğunu belirtti.

Üç gün sürecek fuar, Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı ev sahipliğinde, Hubei Eyaleti Kültür ve Turizm Dairesi ile Wuhan belediye yönetimi tarafından organize ediliyor.

Kaynak: Xinhua

Kültür Sanat, Etkinlikler, Teknoloji, Ekonomi, Kültür, Turizm, Güncel, Wuhan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Wuhan'da 2025 Kültür ve Turizm Fuarı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TOGG’un yeni modeli T10F ilk kez yollarda görüntülendi TOGG'un yeni modeli T10F ilk kez yollarda görüntülendi
Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 55’e varan zam Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 55'e varan zam
EuroBasket 2025’te ilk finalist belli oldu EuroBasket 2025'te ilk finalist belli oldu
İzmir’deki karakol saldırısında saldırgan ile anne ve babası dahil 9 kişiye tutuklama talebi İzmir'deki karakol saldırısında saldırgan ile anne ve babası dahil 9 kişiye tutuklama talebi
Kılıçdaroğlu, hakkındaki iddialara ateş püskürdü: Provokasyonlarla toplumu yanıltmayın Kılıçdaroğlu, hakkındaki iddialara ateş püskürdü: Provokasyonlarla toplumu yanıltmayın
Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında gerginlik Salona polis girdi Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında gerginlik! Salona polis girdi

17:41
Özgür Özel “bomba“ diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
Özgür Özel "bomba" diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
17:31
Eurovision öncesi 5 ülkeden ’’İsrail varsa biz yokuz’’ resti: Gözler Azerbaycan’a çevrildi
Eurovision öncesi 5 ülkeden ''İsrail varsa biz yokuz'' resti: Gözler Azerbaycan'a çevrildi
17:02
İmamoğlu’nun duruşma salonundaki görüntülerine ilişkin soruşturma
İmamoğlu'nun duruşma salonundaki görüntülerine ilişkin soruşturma
17:01
Galatasaray taraftarı Barış Alper’i affetti
Galatasaray taraftarı Barış Alper'i affetti
16:06
Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda gözaltına alınan MHP’li 2 isim için ihraç talebi
Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda gözaltına alınan MHP'li 2 isim için ihraç talebi
16:02
Canlı anlatım Gol geldi ancak ofsayt
Canlı anlatım! Gol geldi ancak ofsayt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2025 18:34:26. #7.11#
SON DAKİKA: Wuhan'da 2025 Kültür ve Turizm Fuarı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.