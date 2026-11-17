İSTANBUL, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletine bağlı Wuyishan kentinin ekoturizm olanaklarını ve çay endüstrisini tanıtmak amacıyla İstanbul'da düzenlenen konferansta, turizm, çay ticareti ve yatırım alanlarında iki ülke arasındaki işbirliğini genişletmenin yolları ele alındı.

Türkiye ile Çin arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55. yıldönümünde düzenlenen etkinlik, iki ülkeden hükümet yetkililerini, turizm sektörü temsilcilerini ve iş insanlarını bir araya getirdi.

UNESCO Dünya Kültür ve Doğa Mirası Listesi'nde yer alan Wuyi Dağı'na ev sahipliği yapan Wuyishan, doğal güzellikleri ve zengin çay kültürüyle tanınıyor. Oolong ve siyah çayın doğduğu yer olarak kabul edilen kent, Rusya'ya kadar uzanan yaklaşık 13.000 kilometrelik antik çay yolunun güneydeki başlangıç noktası olarak da biliniyor.

Wuyishan Belediye Başkan Yardımcısı Bai Haipeng, etkinlikte yaptığı konuşmada, kentin kendine özgü turizm olanaklarından ve çay kültürü mirasından yararlanarak Türkiye ile doğal çevrenin korunması, kültürel etkileşim ve ekonomik kalkınma alanlarındaki işbirliğini derinleştirmeyi umduklarını söyledi.

Fenerbahçe Çubuklu Vizyonu Derneği Başkanı Demirhan Durmuş Çelen de çay kültürü ve tarihi İpek Yolu'nun iki ülke arasında önemli bir bağ oluşturduğunu belirtti. Çelen, turistik destinasyonların tanıtılması, karşılıklı turist ziyaretlerinin artırılması ve çay turizmi, ekoturizm ile eğitim amaçlı seyahat alanlarında projeler geliştirilmesi için daha yakın işbirliği çağrısında bulundu.

Wuyishan Homestay Derneği Başkanı Yu Weipeng ise etkinlikte çay kültürünü, doğayla iç içe dinlenme olanaklarını ve yerel yaşam deneyimlerini bir araya getiren turizm programlarını tanıttı. Yu, Wuyishan'a özgü seyahat deneyimlerini daha fazla yabancı ziyaretçiye ulaştırmak için uluslararası turizm ortaklarıyla işbirliği yapmayı umduklarını söyledi.

İki ülkeden katılımcılar, "Doğu ile Batı'yı Birleştiren Sihirli Yaprak" başlıklı panelde, Wuyishan çayının Türkiye pazarında tanıtılması ve kültür turizmi alanındaki işbirliğinin genişletilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Çayın, Çin ile Türkiye arasındaki kültürel ve ekonomik bağların güçlendirilmesinde köprü görevi görebileceğini belirten katılımcılar, etkinliğin turizm, ticaret ve halklar arası etkileşim alanlarında daha fazla işbirliği fırsatı yaratması yönündeki temennilerini dile getirdi.