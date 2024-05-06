Xi Jinping: Avrupa, Çin'in büyük ülke diplomasisinde önemli bir boyut

Güncel

PARİS, 6 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Avrupa'yı Çin'in kendine özgü büyük ülke diplomasisinde önemli bir boyut ve Çin modernleşmesinde önemli bir ortak olarak gördüklerini belirtti.

Xi, Pazartesi günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Paris'teki Elysee Sarayı'nda gerçekleştirdiği Çin-Fransa-Avrupa Birliği (AB) üçlü toplantısında söz konusu açıklamayı yaptı.

Macron ve von der Leyen ile tekrar bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Xi, bu yılki yurtdışı ziyaretinin ilk durağının Fransa olduğunu ve üçlü toplantının, bu ziyaretin Avrupa genelindeki önemini artırdığını vurguladı.

Xi, Çin'in AB ile ilişkilerine her zaman stratejik ve uzun vadeli perspektiften baktığını söyledi.

Çin Cumhurbaşkanı, Çin-Fransa ve Çin-AB ilişkilerinin birbirini güçlendirmesini ve birlikte gelişmesini umduğunu dile getirdi.