Xi Jinping, Çin'in sınır, kıyı ve hava savunmasının modernize edilmesini çağırıyor

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BEİJİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkenin sınır, kıyı ve hava savunmasının modernize edilerek güçlü ve sağlam hale getirilmesi çağrısında bulundu.

Xi söz konusu açıklamayı 1 Ağustos'ta kutlanacak Ordu Günü öncesinde Salı günü, başkanlık ettiği Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu'nun çalışma oturumunda yaptı.

Merkez Askeri Komisyon Müşterek Kurmay Departmanı'ndan Huang Jizhong, toplantıda modern sınır, kıyı ve hava savunma sistemlerinin inşasına ilişkin ayrıntılı bilgi vererek önerilerde bulundu. Siyasi Büro üyeleri daha sonra konuyla ilgili görüşme gerçekleştirdi.

Brifingi ve görüşmeyi dinledikten sonra önemli açıklamalarda bulunan Xi, 2012'deki ÇKP'nin 18. Ulusal Kongresi'nden bu yana ÇKP Merkez Komitesi'nin pek çok önemli kurumsal reforma önayak olarak sınır, hava ve deniz savunmasına ilişkin önemli faaliyetlere öncülük ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı, bu çabaların Çin'in toprak egemenliği ile denizcilik alanındaki hak ve çıkarlarını güçlü şekilde koruduğunu ve aynı zamanda ulusal güvenlik ve kalkınma stratejik girişimini desteklediğini ifade etti.

Ancak Çin'in sınır, kıyı ve hava savunmasının yeni fırsatlar ve yeni zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirten Xi, sınır savunma kabiliyetinin artırılması için genel planlamanın güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Xi hem ulusal güvenliğe hem de ekonomik ve sosyal kalkınmaya olanak sağlayan bir sınır, kıyı ve hava savunması oluşturmak üzere altyapı bağlantılarını ve ortak kalkınmayı artırmaya yönelik çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.

Bilim ve teknolojinin ulusal savunma çabalarına entegre edilmesine daha fazla önem verilmesi gerektiğini söyleyen Xi, Çin'in savunma alanında kalkınması için elverişli bir ortam sağlamak üzere komşu ülkelerle dostane ve tatbiki işbirliğinin artırılması için daha fazla çaba gösterilmesini istedi.

Xi ayrıca, hava trafik yönetiminin iyileştirilmesi, alçak irtifa ekonomisinin sağlıklı büyümesinin desteklenmesi ve sivil hava savunma modelinin optimize edilmesinin önemini vurguladı.