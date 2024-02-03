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Xi Jinping, Çin-Vietnam topluluğunun inşasını teşvik etmek için Vietnam ile çalışmaya hazır - Son Dakika
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Xi Jinping, Çin-Vietnam topluluğunun inşasını teşvik etmek için Vietnam ile çalışmaya hazır

Xi Jinping, Çin-Vietnam topluluğunun inşasını teşvik etmek için Vietnam ile çalışmaya hazır

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong'a gönderdiği Bahar Bayramı tebrik mesajında, Çin-Vietnam topluluğunun inşasını teşvik etmek ve kök salıp meyve vermesini sağlamak için Vietnam tarafıyla çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Xi, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişiminde yeni bir yol açtıklarını ve işbirliği içinde ilerleme konusunda kararlı olduklarını belirtti. Ayrıca, 2024 yılında ikili ilişkilerin yeni konumunu sağlamlaştırmak için Nguyen Phu Trong ile yakın teması sürdüreceğini ve etkileşim ve işbirliğinin üst düzey ve yüksek kaliteli gelişimini teşvik etmek için çaba göstereceğini vurguladı.

03.02.2024 11:23
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BEİJİNG, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ortak geleceğe sahip Çin- Vietnam topluluğunun inşa edilmesini ve kök salıp meyve vermesini teşvik etmek üzere Vietnam tarafıyla çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Xi söz konusu açıklamayı Cuma günü Vietnam Komünist Partisi (VKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong'a gönderdiği Bahar Bayramı tebrik mesajında yaptı.

Xi, Bahar Bayramı dolayısıyla ÇKP, Çin hükümeti ve Çin halkı adına Nguyen Phu Trong'a, VKP'ye ve Vietnam hükümeti ve halkına en içten selam ve iyi dileklerini iletti.

Xi, iki taraf arasında sık sık gerçekleşen üst düzey temaslar, daha sağlam karşılıklı siyasi güven, kalkınma stratejilerinin sinerjisinde artış, kapsamlı işbirliğinde kazanılan güçlü ivme, halklar arasındaki canlı etkileşim faaliyetleri ve giderek daha da güçlenen geleneksel dostluk sayesinde 2023 yılının Çin-Vietnam ilişkilerinde çığır açan bir dönem olduğunu kaydetti.

Xi, Çin-Vietnam kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığının 15. yıldönümünün oluşturduğu iyi niyet atmosferinde söz verdiği üzere Vietnam'ı ziyaret ederek yeni dönemde kendisi ile Nguyen Phu Trong arasındaki karşılıklı ziyaretlerin üçüncü turunu gerçekleştirdiğini belirtti.

Stratejik önemi olan ortak geleceğe sahip Çin-Vietnam topluluğunun inşasını Nguyen Phu Trong ile birlikte duyurduklarını hatırlatan Xi, bunun iki parti ve iki ulus arasındaki ilişkilerin gelişiminde yeni bir yol ve yeni bir sayfa açtığını, iki tarafın işbirliği içinde ilerleme konusundaki sarsılmaz irade ve azmini ortaya koyduğunu söyledi.

Xi, 2024 yılında ikili ilişkinin yeni konumunu sağlamlaştırmak için iki tarafa da rehberlik etmek üzere Nguyen Phu Trong ile yakın teması sürdürmeye ve tüm kanallarda, tüm seviyelerde ve tüm sektörlerde etkileşim ve işbirliğinin üst düzey ve yüksek kaliteli gelişimini teşvik konusunda uyumlu ve somut çabalar sergilemeye hazır olduğunu vurguladı.

Xi, tüm bu etkin uygulama ve tatbiki sonuçların, iki ülkenin modernleşme davasına yeni bir ivme kazandıracağını ve böylelikle Asya Pasifik bölgesinin refah ve kalkınmasına pozitif enerji sağlayacağını ve barış ile insanlığın ilerlemesine daha fazla katkıda bulunacağını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

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