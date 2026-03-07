Xi Jinping, Danışmanlarla Toplantı Yaptı

BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi'nin dördüncü oturumu kapsamında düzenlenen ortak grup toplantısında ulusal siyasi danışmanlarla bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi, Çin Köylü ve İşçi Demokratik Partisi, Jiusan Topluluğu ile tıp, sağlık, refah ve sosyal güvenlik sektörlerinden siyasi danışmanların katıldığı toplantıda görüş ve önerileri dinledi.

Xi'ye toplantıda, ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyeleri olan Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkanı Wang Huning ile ÇKP Merkez Komitesi Genel Ofisi Direktörü Cai Qi eşlik etti.