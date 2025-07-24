Xi Jinping'den AB'ye İşbirliği Çağrısı

BEİJİNG, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Avrupa Birliği'nin dışa açıklık ve işbirliğini sürdürmesi ve farklılıkları uygun şekilde yönetmesi gerektiğini söyledi.

Xi, perşembe günü 25. Çin-AB Zirvesi için Beijing'de bulunan AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü.

Xi, karşılıklı bağımlılığın risk, çıkarların yakınlaşmasınınsa tehdit olmadığını tarih ve gerçeklerin ortaya koyduğunu ifade etti. Tedarik zincirlerinin kesilip bağların koparılmasının sadece kendi kendini izole etmekle sonuçlanacağını kaydeden Xi, bu bağlamda rekabet gücünün artırılması için duvarlara ya da engellere gerek olmadığını belirtti.

"Bağımlılığı azaltma" çabalarının, Çin-AB işbirliğinde zayıflamaya yol açmaması gerektiğine dikkat çeken Xi, özü itibarıyla tamamlayıcı niteliğe sahip olan ve karşılıklı fayda sağlayan ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin, kalkınma yoluyla dinamik bir dengeye kavuşabileceğini ifade etti.

Çin'in yüksek kaliteli kalkınması ve dışa açılım politikasının, Çin-AB işbirliği için yeni fırsat ve imkanlar getireceğini vurgulayan Xi, iki tarafa da yeşil ve dijital ortaklığı güçlendirme ve karşılıklı yatırım ve işbirliğini artırma çağrısında bulundu.

Xi, AB'nin ticaret ve yatırım pazarında dışa açıklığını sürmesini, kısıtlayıcı ekonomik ve ticari araçlar kullanmaktan kaçınmasını ve AB'de yatırım yapan ve faaliyet gösteren Çinli işletmeler için güvenilir bir iş ortamını teşvik etmesini temenni ettiklerini söyledi.