Xi Jinping'den Brunei'ye Bağımsızlık Tebriği - Son Dakika
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Xi Jinping'den Brunei'ye Bağımsızlık Tebriği

Xi Jinping, Brunei'nin bağımsızlığının 41. yıldönümünde Sultan Bolkiah'ı tebrik etti.

24.02.2025 15:11
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BEİJİNG, 24 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Brunei'nin bağımsızlığının 41. yıldönümünde Sultan Hacı Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah'a tebriklerini iletti.

Xi pazar günü gönderdiği kutlama mesajında, Çin ve Brunei'nin kadim bir dostluğa sahip olduğunu ve iki ülkenin 30 yılı aşkın süre önce kurulan diplomatik ilişkilerde karşılıklı siyasi güveni derinleştirdiğini ve tatbiki işbirliğinde verimli sonuçlar elde ettiğini vurguladı. Xi ayrıca, bu işbirliğinin farklı büyüklükteki ülkeler arasında eşitlik ve kazan-kazan işbirliği için örnek teşkil ettiğini ifade etti.

Xi, Hassanal'ın kısa süre önce Çin'e yaptığı başarılı resmi ziyaret sırasında iki ülkenin ortak bir geleceğe sahip Çin-Brunei toplumu inşa etme konusunda önemli bir fikir birliğine vardığını ve Çin-Brunei işbirliğinde yeni bir sayfa açıldığını belirtti.

Çin-Brunei ilişkilerinin gelişimine büyük değer verdiğini belirten Xi, ortak geleceğe sahip bir Çin-Brunei toplumunun inşası için daha büyük çabalar sarf ederek ve bölgesel barış, istikrar, kalkınma ve refaha daha fazla katkıda bulunarak iki ülke ve halklarına daha fazla fayda sağlamak amacıyla Hassanal ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Xi Jinping'den Brunei'ye Bağımsızlık Tebriği - Son Dakika

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