Xi Jinping\'den Hava İndirme Birlikleri için Çağrı

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XİAOGAN, 6 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, güçlü ve modernize edilmiş bir hava indirme birliği oluşturmak için birliklerin eğitiminin tam olarak yoğunlaştırılması, savaşa hazırlığın artırılması ve hava operasyon kabiliyetlerinin geliştirilmesi çağrısı yaptı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı da olan Xi, söz konusu açıklamayı salı günü Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Xiaogan'da Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun hava indirme birliklerini teftişi sırasında yaptı.