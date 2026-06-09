Xi Jinping'den Kim Jong-un ile İşbirliği Mesajı - Son Dakika
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Xi Jinping'den Kim Jong-un ile İşbirliği Mesajı

Xi Jinping\'den Kim Jong-un ile İşbirliği Mesajı
09.06.2026 17:01
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Xi Jinping, Kuzey Kore ziyareti sırasında Kim Jong-un ile ikili ilişkileri güçlendirmek için mutabakata vardı.

PYONGYANG, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) lideri ve Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri Kim Jong-un ile yeni dönemde Çin-Kuzey Kore ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik önemli mutabakata vardıklarını söyledi.

Xi ve eşi Peng Liyuan salı günü Kim ve eşi Ri Sol Ju tarafından onurlarına verilen öğle yemeğine katıldı. Xi yemekte iki tarafın, hem bölgede hem de dünyada barış ve istikrarın korunması konusunda derinlemesine görüşmelerde bulunduğunu belirtti.

Sıcak konukseverliği ve ziyaret kapsamında yapılan özenli hazırlıklar için Kim'e teşekkür eden Xi, Kore İşçi Partisi ve Kuzey Kore hükümeti ve halkının ÇKP'ye ve Çin hükümeti ve halkına gösterdiği sıcaklık ve dostluğun bu ziyaret sayesinde daha da derinden hissedildiğini ifade edildi.

Çin ile Kuzey Kore arasındaki karşılıklı anlayışın daha derin ve kapsamlı, ikili ilişkilerin gelişim yönününse daha net ve kesin hale geldiğine dikkat çeken Xi, Çin-Kuzey Kore ilişkilerinin daha da ileriye taşınmasına ortaklaşa liderlik etmek ve iki ülkenin sosyalist davasına yeni ve güçlü bir ivme kazandırmak üzere Kim ile çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Kim ise Xi'nin ziyaretinin tam anlamıyla başarılı geçtiğini vurguladı. Kim, ziyaretin dünyaya Kuzey Kore ile Çin'in dostane işbirliklerini daha da güçlendirdiğine dair olumlu mesaj verdiğini ve farklı kesimlerin yoğun ilgisini çektiği ifade etti.

Xi'nin ziyaretinin ikili ilişkiler ve bölgenin gelecekteki gelişimi açısından büyük önem taşıdığına işaret eden Kim, Kuzey Kore tarafı olarak ziyaret sırasında varılan önemli mutabakatı ciddiyetle hayata geçirmeye, ikili işbirliğinde yeni somut sonuçlar elde edilmesini teşvik etmeye ve Kuzey Kore-Çin ilişkilerini yeni ve bir üst seviyeye çıkarmaya hazır olduklarını vurguladı.

Resmi ziyaretini tamamlayan Xi, salı günü öğleden sonra Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'dan ayrıldı. Kim ve eşi, havalimanından bizzat uğurladıkları Xi ve eşi onuruna görkemli bir veda töreni düzenledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Xi Jinping'den Kim Jong-un ile İşbirliği Mesajı - Son Dakika

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