Xi Jinping'den Maya Sandu'ya Tebrik Mesajı

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BEİJİNG, 7 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Moldova Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilen Maya Sandu'ya bir kutlama mesajı gönderdi.

Çin ve Moldova'nın geleneksel dostluğa sahip ortaklar olduğunu belirten Xi, son yıllarda ikili ilişkilerin istikrarlı bir şekilde gelişmeye devam ettiğini ve Kuşak ve Yol İşbirliği'nin sorunsuz bir ilerleme sergilediğini söyledi.

Xi, Çin-Moldova ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiğini ve ikili ilişkileri istikrarlı ve uzun vadeli bir büyümeye yönlendirmek üzere Sandu ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.