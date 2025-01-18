Xi Jinping'den Milanovic'e Tebrik

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BEİJİNG, 18 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, yeniden Hırvatistan cumhurbaşkanlığına seçilen Zoran Milanovic'e tebrik mesajı gönderdi.

Xi perşembe günkü mesajında, Çin ve Hırvatistan'ın karşılıklı saygı ve güvene sahip iyi geleneksel birer dost ve ortaklar olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı, son yıllarda iki tarafın yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini gerçekleştirdiğini ve açıklık, karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçlarıyla çeşitli alanlarda işbirliğini teşvik ettiğini, bunun da ikili ilişkilerin canlılığını ortaya koyduğunu ifade etti.

Çin-Hırvatistan ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiğini belirten Xi, iki ülkenin modernleşme süreçlerinde el ele vererek, Çin-Hırvatistan kapsamlı işbirliği ortaklığında yeni bir sayfa açmak amacıyla Milanovic ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.