Xi Jinping’den Surinam’a Kutlama

BEİJİNG, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Surinam Devlet Başkanı seçilen Jennifer Simons'ı kutladı.

Xi, cuma günü yolladığı kutlama mesajında Surinam'ı Çin'in Karayip bölgesindeki stratejik işbirliği ortağı olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı, Çin ile Surinam arasındaki ilişkilerde her iki ülkenin ortak çabaları sayesinde diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 49 yıl boyunca çeşitli alanlarda verimli tatbiki işbirliği yürütüldüğünü, uluslararası alanda da iki ülkenin yakın koordinasyon yaparak sağlam ve istikrarlı büyüme kaydettiğini söyledi.

Çin-Surinam ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiğini vurgulayan Xi, iki halka daha fazla fayda sağlamak amacıyla karşılıklı fayda sağlayan ve dostane işbirliğini derinleştirmek ve ikili stratejik işbirliği ortaklığını daha da büyütmek için başkan seçilen Simons ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.