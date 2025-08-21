Xi Jinping\'den Tibet\'e Modern Sosyalist Çağrı

LHASA, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'ne birleşik, müreffeh, medeni, uyumlu ve güzel bir modern sosyalist yeni Xizang inşa etme çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı da olan Xi, çarşamba günü ÇKP Xizang Bölge Komitesi ve Bölge Yönetimi'nin çalışma raporlarını dinledikten sonra gerçekleştirdiği konuşma sırasında Xizang'la ilgili bu önemli çağrıyı yaptı.

Xi, bölgenin yıldönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere beraberindeki merkezi heyetle çarşamba günü Lhasa'ya gelmişti.