Xi Jinping, Dongting Gölü'ndeki sel felaketine karşı kurtarma çalışmaları yapılmasını istedi

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BEİJİNG, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkenin orta kesimindeki Hunan eyaletinde bulunan Dongting Gölü'ndeki sette Cuma günü öğleden sonra açılan gediğin ardından insanların can ve mal güvenliğini korumak için topyekün kurtarma ve yardım çalışmaları yapılması çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi, söz konusu açıklamayı, yayımladığı talimatta yaptı.

Hunan'ın Yueyang kentine bağlı Huarong ilçesinin Tuanzhou kasabasında bulunan Dongting Gölü'ndeki sette Cuma günü açılan gedik sonucu bölgede sel meydana geldi. Etkilenen tüm yerel halk güvenli şekilde tahliye edildi.

Yurtdışı ziyaretinde bulunan Xi, tehdit altındaki bölgelerdeki insanların zamanında tahliye edilmesi ve uygun şekilde yeniden yerleştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, insanların can ve mal güvenliğini korumak için topyekün kurtarma çalışmalarının yürütülmesi gerektiğini belirtti. Xi, Devlet Sel Kontrol ve Kuraklık Yardım Merkezi'nden çalışmaları yönlendirmek üzere bir ekip göndermesini istedi.

Çin'deki bazı bölgelerin uzun süre yoğun yağış almasıyla ülkenin sel sezonuna girdiğini ifade eden Xi, bunun da ciddi bir sel kontrolü gerektirdiğini belirtti. Xi, setlerin uzun süreli su erozyonuna maruz kalmasının tehlikeli durumlara yol açarak önemli riskler ve gizli tehlikeler oluşturabileceği uyarısında bulundu.