Xi Jinping Ekvador Lideriyle Görüştü
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Ekvador Devlet Başkanı Noboa ile Beijing'de bir araya geldi.
BEİJİNG, 18 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, salı günü Çin'in başkenti Beijing'de Ekvador Devlet Başkanı Daniel Roy-Gilchrist Noboa Azin ile bir araya geldi.
Kaynak: Xinhua
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