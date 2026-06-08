Xi Jinping\'in Kuzey Kore Ziyareti

PYONGYANG, 8 Haziran (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (Kuzey Kore) egemenliklerini, güvenliklerini ve kalkınma çıkarlarını kararlılıkla koruması ve bölgesel barış ile kalkınmayı ortaklaşa sürdürmesi gerektiğini söyledi.

İki günlük resmi ziyaret kapsamında Kuzey Kore'ye giden Xi, ülkenin başkenti Pyongyang'da Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile bir araya geldi.

Görüşmede Xi, Çin-Kuzey Kore ilişkilerini çağın gereklerine uygun şekilde geliştirmek ve ikili ilişkilerde daha büyük ilerlemeler kaydetmek üzere Kim ile çalışmaya hazır olduğunu belirterek, bu ziyareti yeni dönemde ikili ilişkilere yönelik üst düzey planlama ve stratejik yönlendirmeyi güçlendirmek için bir fırsat olarak değerlendirmek istediğini ifade etti.

ÇKP ve Çin hükümetinin Çin-Kuzey Kore geleneksel dostluğuna büyük önem verme yönündeki kararlı tutumunun değişmeyeceğini vurgulayan Xi, uluslararası konjonktür nasıl değişirse değişsin, iki ülkenin ortak çıkarlarını koruma ve elverişli bir stratejik ortamı sürdürme yönündeki kararlılıklarının da değişmeyeceğini söyledi.

Xi, iki ülkenin üst düzey temasları bir yol gösterici olarak sürdürmesi ve karşılıklı siyasi güvenin temelini sağlamlaştırması gerektiğini belirterek, stratejik koordinasyon ve işbirliğini güçlendirme çağrısında bulundu.

Çin ile Kuzey Kore'nin halka fayda sağlama hedefine bağlı kalması ve tatbiki işbirliği düzeyini artırması gerektiğini ifade eden Xi, kalkınma stratejilerinin uyumunu güçlendirmek ve ekonomi, ticaret, tarım, inşaat, bilim, teknoloji ile sağlık hizmetleri gibi alanlarda işbirliğini genişletmek üzere Kuzey Kore ile çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

Xi, iki tarafı sınır kapılarının tamamen yeniden açılması ile sivil havacılık uçuşları ve uluslararası yolcu treni seferlerinin yeniden başlamasını bir fırsat olarak değerlendirerek halklar arası temasları artırmaya ve karşılıklı etkileşimi güçlendirmeye çağırdı.

Xi ayrıca, her iki tarafın güçlü yönlerinden ve kaynaklarından tam anlamıyla yararlanmak, eğitim, kültür ve sanat, turizm, spor, medya, gençlik faaliyetleri, yerel yönetim düzeyindeki temaslar ve kardeş şehirler arasındaki ilişkiler gibi alanlarda etkileşim ve işbirliğini artırmak üzere Kuzey Kore ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti. Xi, bu adımlar sayesinde Çin ile Kuzey Kore arasındaki geleneksel dostluğun her iki halkın kalbinde kök salacağını ifade etti.