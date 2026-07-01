Xi Jinping, Parti Üyelerine Çağrıda Bulundu

BEİJİNG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, ÇKP'nin tüm üyelerinin, fikirlerine bağlı kalması ve yeni dönemde ve çıkılan yeni yolculukta ÇKP'nin misyonlarını gerçekleştirmek üzere aralıksız çaba göstererek yollarına devam etmesi gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda ÇKP Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi, çarşamba günü Çin'in başkenti Beijing'de ÇKP'nin kuruluşunun 105. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuşma yaptı.

Xi, tüm ÇKP'nin, ÇKP'nin temel teorisi, temel çizgisi ve temel politikasına bağlı kalması ve büyük tarihi başarılara ulaşmak için her zaman gücünü halktan alması gerektiğini belirtti.

Tüm ÇKP üyelerinin, yürüdükleri yolda karşılarına çıkan risk ve zorluklarla aktif olarak mücadele etmesi ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasını sürekli olarak teşvik etmesi gerektiğini vurgulayan Xi, kapsamlı ve sıkı bir parti öz yönetimini ilerletmek üzere sürekli çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.