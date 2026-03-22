Xi Jinping\'ten CELAC Zirvesine Mesaj

BEİJİNG, 22 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da başlayan Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu'nun (CELAC) 10. zirve toplantısına kutlama mesajı gönderdi.

Xi cumartesi günkü mesajında, topluluğun kuruluşundan bu yana Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde barış, istikrar, kalkınma ve refahın teşvik edilmesine bağlı kaldığını ve Küresel Güney'in birlik, işbirliği ve ortak kalkınmasına yeni bir ivme kazandırdığını söyledi.

Xi, geçen yıl mayıs ayında Çin'in başkenti Beijing'de Çin-CELAC Forumu 4. Bakanlar Toplantısı'nın başarıyla düzenlendiğini hatırlatarak açılış törenine katıldığını ve Çin ile Latin Amerika ve Karayipler ülkelerinin dayanışma, kalkınma, medeniyet, barış ve halklar arası etkileşim alanlarında beş programı ortaklaşa başlatacaklarını açıkladığını söyledi. Xi, söz konusu girişimin bölge ülkeleri tarafından olumlu karşılandığını belirtti.

Xi, geçtiğimiz yıl içinde Çin ve Latin Amerika ve Karayipler ülkelerinin yakın şekilde birlikte çalışarak, söz konusu beş programın istikrarlı şekilde uygulanmasını ilerlettiklerini ve her iki taraftan insanlara somut faydalar sağladıklarını ifade etti.

Çin'in Latin Amerika ve Karayipler ülkelerinin her daim iyi bir dostu ve iyi bir ortak olacağını vurgulayan Xi, egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını koruma konusunda da Latin Amerika ve Karayipler ülkelerini destekleyeceklerini dile getirdi.

Xi ayrıca, uluslararası eşitlik ve adaleti korumak ve ortak geleceğe sahip Çin-Latin Amerika ve Karayipler topluluğunun inşasında yeni bir sayfa açmak üzere Latin Amerika ve Karayipler ülkeleriyle çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu'nun dönem başkanlığını an itibarıyla Kolombiya yürütüyor.