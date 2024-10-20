Xi Jinping'ten Prabowo'ya Tebrik Mesajı

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BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Endonezya Devlet Başkanlığını üstlenen Prabowo Subianto'ya Pazar günü kutlama mesajı gönderdi.

Çin ve Endonezya'nın kadim iki komşu ülke olduğunu belirten Xi, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın istikrarlı şekilde büyüdüğünü ve ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etme yolunda yeni bir döneme girildiğini ifade etti.

Gelecek yılın Çin ve Endonezya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümü olduğunu hatırlatan Xi, bunun ikili işbirliğinin ilerletilmesi için yeni bir fırsat yaratacağını belirtti.

Xi ayrıca, Prabowo ile yakın stratejik iletişimi sürdürme isteğini dile getirdi. Xi bu çerçevede ortak geleceğe sahip Çin-Endonezya topluluğunun inşasını daha yüksek seviyeye taşınmasına rehberlik edileceğini ve iki büyük gelişmekte olan ülke arasında birlikten güç alınacağı, dayanışma ve koordinasyonun artırılacağı, ayrıca karşılıklı yarar sağlanacağı yeni bir dönem başlatılacağını ifade etti.