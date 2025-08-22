Xi Jinping Tibet\'i Ziyaret Etti

LHASA, 22 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin 60. kuruluş yıldönümü kutlamalarına katıldıktan sonra perşembe günü bölgeden ayrıldı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi'yi uğurlamak için halk sokaklarda ve havalimanında toplandı.

Xi'nin talimatı üzerine Wang Huning başkanlığındaki merkezi heyet perşembeden cumartesiye kadar bölgedeki tüm etnik grupları ve toplumun tüm kesimlerini ziyaret ederek Xi'nin selamlarını iletecek.