Xi Jinping, Trump'ı Tebrik Etti

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BEİJİNG, 7 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ı tebrik etti.

Xi perşembe günü gönderdiği mesajında iki ülkenin yeni dönemde iyi geçinmenin doğru yolunu bularak iki ülkeye ve dünyanın geri kalanına faydalı olmaları gerektiğini söyledi.

Tarihin, Çin ve ABD'nin işbirliği yaptıklarında kazançlı çıkarken, çatışmaya girdiklerinde kaybettiğini ortaya koyduğunu kaydeden Xi, Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı, sağlam ve sürdürülebilir olmasının iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet etmekle kalmadığını, uluslararası toplumun da arzusunu yansıttığını vurguladı.

Xi, iki tarafın karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkelerini desteklemesi, diyalog ve iletişimi güçlendirmesi, farklılıklarını uygun şekilde yönetmesi ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini genişletmesi temennisinde bulundu.

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng de ABD Başkan Yardımcısı seçilen J.D. Vance'i kutladı.